تسريب جديد يقترح قدوم الهاتف Google Pixel 4 مع تصميم من دون أزرار

فاطمة أيت طالب - دبي -

على الرغم من أن Google Pixel 3 كان عبارة عن هاتف مثير للإعجاب بفضل الميزات التي جاء بها والكاميرات التي يتوفر عليها، فقد لا يكون حقق تلك المبيعات القوية التي كانت تتطلع إليها شركة جوجل. هل يمكن أن تنجح شركة جوجل في تغيير ذلك مع الهاتف Google Pixel 4؟ ربما، على الرغم من أنه يبدو أن الشركة قد تقوم بالمضي قدمًا وإستخدام تصميم فريد من نوعه قد يعجب البعض وقد لا يعجب البعض الآخر.

في مقطع فيديو تم نشره على اليوتيوب من قبل قناة Front Page Tech، فيبدو أن هذه القناة تمكنت من الحصول على معلومات مسربة حول الهاتف Google Pixel 4. ووفقا لهذا الفيديو، فهو يقول بأن شركة جوجل ستقوم في الهاتف Google Pixel 4 القادم بإستعارة أحد التغييرات الهامة التي رأيناها في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، وهذا التغيير هو إستخدام الشاشة المزودة بالثقب من أجل إيواء الكاميرات الأمامية بدلاً من الإستعانة بالقطع.

وعلاوة على ذلك، فقد أوضح المتحدث في هذا الفيديو أن مصادره أخبرته بأن الهاتف Google Pixel 4 سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وإثنين من مكبرات الصوت في الأمام، فضلا عن إزالة الأزرار الفعلية. سيكون هذا مفهومًا مثيرًا للإهتمام لأنه يعني أن التفاعل مع الهاتف سيعتمد فقط على الإيماءات، مثل ميزة Active Edge في هواتف Google Pixel 3.

وبغنى عن القول، ينبغي التعامل مع هذه المعلومات بأقل قدر من المصداقية، ولكن قناة Front Page Tech كانت قد سربت العديد من التفاصيل الدقيقة حول الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL في الماضي، لذلك هناك فرصة أن تكون كذلك مرة أخرى.