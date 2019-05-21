كيف تفعل Dark Mode في جوجل كروم على الأندرويد

أصبح Dark Mode في جوجل كروم متاحاً على نسخة الحاسب الشخصي وأيضاً على نسخة الأندرويد تحديداً بعد التحديث رقم 74+ الجديد الذي صدر له.

صدق أو لا تصدق فوضع Dark Mode يقدم الكثير من المميزات بجانب شكله الجميل والذي يضفي لمسة جمالية على البرنامج والنظام بشكل عام فهو يساعد بشكل كبير في تخفيف الضغط على العين من الإشاعاات الزرقاء التي تنبعث من الشاشة مما يحافظ على عينيك ويساعدك على أن تنام مساءً بهدوء وسلاسة أكثر.

كما أنه يحافظ على بطارية الهاتف ويقلل إستهلاك البطارية مع بعض الهواتف التي تأتي بشاشات OLED أو Amoled أو غيرها من المسميات التي تطلقها الشركات على هذه التقنية التي تسمح للشاشة بأن تضيء أجزاء منها دون الحاجة للباقي فبالتالي تقوم الشاشة بإضاءة الأماكن التي تحتوي على معلومات ملونة دون الحاجة إلى إضاءة باقي الشاشة.

مع الأسف فإن هذه الخاصية بالرغم من إنها صدرت في النسخة المستقرة الأخيرة لبرنامج جوجل كروم إلا أنها ومع الأسف لازلت بعد في طور البيتا التجريبي وهذا يعني أنك ستحتاج إلى تفعيلها من خلال Flag او إختيار للمطورين، بالطبع يمكنك أن تتوقع وجود بعض الـ Bugs ولكن لا تقلق لن ترى شيئاً يدمر عليك تجربتك للبرنامج.

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تفعيل Dark Mode في جوجل كروم على الاندرويد :

في البداية وقبل أي شيء يجب عليك أن تتأكد أنك تمتلك أحدث نسخة موجودة من جوجل كروم وتحديداً النسخة رقم 74، يمكنك أن تتأكد من رقم إصدار نسخة كروم الخاصة بك من خواص البرنامج ولكن إن لم تكن متأكداً ولا ترغب في التأكد يمكنك تحميل هذا الملف الذي يضم النسخة بصيغة قابلة للتحميل على الأندرويد APK.

الآن قم بتشغيل البرنامج ومن ثم توجه إلى العنوان التالي من خلال شريط العنوان : chrome://flags

ستظهر لك صفحة مثل الموجودة في الأسف قم بالبحث عن Android Chrome UI dark mode من مربع البحث الموجود أمامك.

ستجد الآن مربع يضم قائمة وستجد الإختيار الموجود Default وهو بالتبعية لا يقوم بتشغيل الخاصية سيجب عليك أن تحوله إلى Enabled لتتمكن من الإستفادة منها .

الآن توجه إلى صفحة كروم الرئيسية الخاصة بك ومن ثم إضغط على الثلاث نقاط لتصل إلى الإعدادات الخاصة بك وستجد إختيار يدعى Dark Mode قم بفتحه ومن ثم الضغط على On لتفعيله