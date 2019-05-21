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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “BassMe” مكبر صوت يمكن ارتداؤه يصل إلى كيك ستارتر مقابل 119 يورو
متابعة-سنيار: على منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر، كشفت شركة فرنسية عن مضخم صوت BassMe القابل لارتداء.
وقد تم عرض BassMe في معرض CES 2019 في وقت سابق من هذا العام، وتم تصميمه من قبل عشاق الموسيقى الذين يبحثون عن تحسين تجربة الصوت.
تم تصميم BassMe خصيصا لتمكينك من الإحساس بالقاعدة من الموسيقى والأفلام والألعاب.
يتصل BassMe بسماعات Bluetooth المفضلة لديك ويوضع على كتفك الأيمن، يجب يتم تثبيت مضخم الصوت في وسط الصدر.
بفضل قوة مضخم الصوت الشخصي على صدرك، يقوم BassMe بدفع الصوت إلى قلبك، مما يمنحك تجربة سمعية عالية.
“BassMe” متاح للدعم على Kickstarter مقابل 119 يورو، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال نوفمبر 2019.
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