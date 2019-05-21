شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب مخاوف التكلفة.. حكومة كوريا الجنوبية تتحول لنظام Linux والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن وزارة الداخلية والسلامة فى كوريا الجنوبية، وضعت خططًا لتحويل أجهزة الكمبيوتر الحكومية من نظام ويندوز إلى Linux بسبب انخفاض تكاليفه وانخفاض الاعتماد على نظام تشغيل واحد.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فستقوم الوزارة بتجربة Linux على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها وتعميمها على نطاق أوسع إذا لم تكن هناك أية مشكلات رئيسية متعلقة بالتوافق أو الأمان، لكن ليس من المؤكد توزيعات Linux التى ستستخدمها الحكومة، ولا يوجد جدول زمنى محدد فى هذه المرحلة.

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ولعل عملية التحول الجديدة لن تكون صدمة، حيث ينتهى دعم Windows 7 المجانى فى يناير 2020، وقد يجعل هذا الأمر مكلفًا للمحافظة على مجموعات كبيرة من محطات العمل، وسيتعين على كوريا الجنوبية الترقية إلى إصدار ويندوز أحدث بعد عام 2023، ورغم أن لينكس سيحتاج لتكاليف دعم، إلا أنها قد تكون أقل بكثير.

فى نفس الوقت أشارت بعض التقارير إلى أن مايكروسوفت ليست خافة من المضى قدما واتخاذ هذه الخطوة، إذ تهتم مايكروسوفت فى الوقت الحالى بالخدمات السحابية أكثر من بيع نسخ ويندوز، حيث لا يزال بإمكانها الربح بعد التغيير فى كوريا الجنوبية ببساطة عن طريق جعل عروضها على الإنترنت لا غنى عنها.