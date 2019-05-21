شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Digital Wellbeing من جوجل.. اعرف كل حاجة عنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل مع إطلاق نظام أندرويد و9.0 Pie ميزة تعرف بـ Digital Wellbeing ، والتى تهدف لتحسين تجربة استخدامهم لهواتفهم بطريقة أكثر صحية، وفيما يلى نكشف عن مميزات هذه الميزة وما هي استخداماتها.
هي ميزة تتيح للمستخدمين مراقبة أنشطتهم على الهواتف الذكية، وفرض رقابة ابوية على أنفسهم، في محاولة لمساعدتهم على التخلص من إدمان الهواتف الذكية، من خلال التحكم في الكثير من خصائص الهاتف الذكي مثل مدة استخدام الهاتف ومدة استخدام أحد التطبيقات بعينها، وهي ميزة مشابهة لميزة Screen Time فى هواتف أيفون.
توافر الميزة
الميزة متوافرة لهواتف بيكسل من جوجل، أو الهواتف الذكية التي تحتوي على نظام Android One، لكن التقارير تشير إلى إمكانية طرحها مستقبلا إلى مزيد من الهواتف الذكية.
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