شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم ملايين المتابعين..مؤثرون TikTok يكسبون عُشر ما يجنيه نجوم يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع مؤثرو TikTok الجدد بملايين المعجبين وينافسون مشاهير يوتيوب، وهذا بعد ما أصبح التطبيق الصينى الأكثر تنزيلًا فى الوقت الحالى، متفوقا على انستجرام، وأخرج التطبيق مجموعة جديدة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين يمكنهم كسب ملايين المعجبين بسبب فيديوهاتهم.

وعلى الرغم من الشعبية الضخمة للتطبيق على مستوى العالم، فإن نجوم TikTok يكسبون حوالى عُشر ما يجنيه نجوم يوتيوب من الإعلانات والعلامات التجارية التى يروجون لها.

وقال أحد رؤساء الوكالات المؤثرين لـ Business Insider إن نجوم TikTok يكسبون حوالى 2000 دولار لظهورهم فى حدث للعلامات التجارية، فى حين أن مستخدمى YouTube يمكنهم أن يحصلوا على أكثر من ذلك 15 مرة.



TikTok

يذكر أن تطبيق "تيك توك" حقق مليار عملية تنزيل فى العام الماضى، وذلك بفضل الترفيه الذى يعتمد عليه فى سوق وسائل التواصل الاجتماعى التى تعانى من التواضع والاستقطاب والمعلومات الخاطئة.

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ويشبه التطبيق Vine، وهى خدمة الفيديو لم تعد موجودة الآن، إذ يقدم تيك توك عدد كبير من مقاطع الفيديو القصيرة، والتى تُظهر عادةً أشخاصًا يرقصون، أو مزامنة الشفاه، أو يقومون ببعض الأعمال المصممة على الموسيقى، بدون أى مقدمة أو شرح، وغالبًا ما تكون مقاطع الفيديو متقاربة للغاية.

ويبدو أن هذه الغرابة قد عززت شعور مستخدميه بالحرية الإبداعية، حيث أظهرت مقاطع فيديو كل شيء بدءًا من المراهقين الأمريكيين وهم داخل حماماتهم إلى مقاطع فيديو تضم الأمهات والآباء.

يذكر أن الشركة الأم لـ TikTok هى شركة صينية تدعى Bytedance، وتعتبر واحدة من أكثر الشركات الخاصة قيمة فى العالم.