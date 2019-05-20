شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من تأثير شبكات الـ 5G على دقة تنبؤات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت تقارير حديثة إلى أن شبكات 5G يمكن أن تؤثر على دقة الأجهزة المخصصة لتنبؤات الطقس، فمنذ عدة أشهر، كانت ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى (NOAA) تحذر من أن الـ wireless spectrum الذى تبيعه لجنة الاتصالات الفيدرالية لاستخدامه فى شبكات 5G اللاسلكية، قد يتداخل مع عملية جمع البيانات التى يتم استخدامها فى التنبؤ بالطقس.

وأدلى نيل جاكوبس، القائم بأعمال رئيس NOAA، بشهادته فى الكابيتول هيل، وقال إن التداخل من أجهزة الراديو اللاسلكية 5G الجديدة يمكن أن يقلل من دقة التنبؤ بالطقس بنسبة تصل إلى 30 فى المائة.



الطقس

وقال للجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب إن هذا سيؤدى إلى حصول سكان السواحل على أيام أقل للتحضير للإعصار وقد يؤدى إلى تنبؤات أقل دقة حول المكان الذى ستحدث فيه هذه العواصف الكبرى، وحذر من أن مثل هذه الأخطاء فى هذه التنبؤات قد تكلف الناس حياتهم.

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وبدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مزاد علنى لبيع تلك الأجهزة فى شهر مارس الماضى لشركات الاتصالات اللاسلكية التى تخطط لاستخدامه لشبكات الجيل الخامس الجديدة.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، تكمن المشكلة فى استخدام هذه الأجهزة فى نطاق التردد 24 جيجا هرتز، وهو قريب جدًا من نطاق الطيف الذى تستخدمه NOAA لجمع البيانات للتنبؤ بالطقس هو 23،8 GHz.

ويكمن القلق فى أن حاملات الراديو 5G التى تستخدم فى النطاق 24 جيجاهرتز سوف تتداخل مع هذه المستشعرات الحساسة على الأقمار الصناعية التى تراقب الظروف الجوية.