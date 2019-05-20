هيئة الإتصالات الصينية تكشف لنا عن المواصفات الكاملة للهاتف Meizu 16Xs

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الأسبوع الماضي، تم رصد هاتف جديد من شركة Meizu يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA يقال بأنه سيصل إلى السوق تحت إسم Meizu 16Xs. وفي ذلك الوقت، عرضت لنا الهيئة الصينية صور الهاتف فقط، ولكنها قررت الآن أن تكشف لنا عن الموصفات التقنية الكاملة لهذا الجهاز.

المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات TENAA تقول بأن الهاتف Meizu 16Xs سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح الآن كذلك أن الهاتف Meizu 16Xs الجديد سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie، كما أنه سيكون متوفرًا باللون الأسود المتدرج وباللون الأزرق المتدرج.

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للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Meizu 16Xs، ولكن من المفترض أن يحدث ذلك في الصين في المستقبل القريب.