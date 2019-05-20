ميزة Google Now Play قد تبدأ قريبًا في تتبع الموقع والأنشطة

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تحصل ميزة Google Now Play على ترقية هامة في المستقبل القريب، على الأقل هذا ما تشير إليه آخر إكتشافات XDA Developers. تشير التعليمات البرمجية في الإصدار التجريبي لشهر مارس من Pixel Ambient Services إلى أنها قد تبدأ في تتبع موقع المستخدم ونشاطه.

تم تقديم ميزة Google Now Play مع الهاتفين Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL. هذه الميزة تستمع بإستمرار إلى الموسيقى المحيطة وتقوم بالتحقق في قاعدة بيانات الأغاني لتحديد الأغنية التي يتم تشغيلها وعرضها على شاشة القفل وفي مركز الإشعارات. مع هواتف Google Pixel 3، قامت شركة جوجل بتحسين هذه الميزة للبدء بحفظ الأغاني التي تم التعرف عليها.

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تبدو القدرة المحتملة المكتشفة حديثًا على تسجيل الموقع والنشاط تحسنًا منطقيًا لقدرات Google Now Play. بطبيعة الحال، كما هو الحال مع عمليات تفكيك الشفرات المصدرية للتطبيقات، فمجرد وجود التعليمات البرمجية الآن، لا يعني بأن الميزات ستشق طريقها إلى النسخ النهائية من تلك التطبيقات.