الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Y3 مع ثلاث كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تسريب الهاتف Vivo Y3 في الأسبوع الماضي، والآن قررت شركة Vivo إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف والذي قامت بتزويده بالمعالج الثماني النوى MediaTek Helio P35، وبنظام Android 9 Pie مع واجهة FuntouchOS 9.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Vivo Y3 الجديد، فهي تشمل شاشة LCD بحجم 6.35 إنش وبدقة +HD، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Vivo Y3 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، كما أنه يأتي مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف Vivo Y3 يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويدعم إمكانية فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه، والمساعد الرقمي Jovi، فضلا عن وضع للألعاب يدعى Game Cube. عمومًا، الهاتف Vivo Y3 سيكون متوفرًا بالألوان التالية : الأزرق الداكن والوردي والأزرق الداكن المتدرج. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فهو سيكلف ما يعادل 216 دولار أمريكي على المتجر الرسمي لشركة Vivo.