Lenovo تستخدم فيديو تخيلي للهاتف Motorola Razr 2019 لأحد المعجبين في حدث صحفي صيني

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر الهاتف Motorola Razr القادم واحدًا من الهواتف الذكية المنتظرة بشدة هذا العام نظرًا إلى أنه لن يضم فقط شاشة قابلة للطي، وإنما سيمثل أيضًا إعادة إحياء الهاتف الصدفي الأسطوري Motorola Razr.

أقامت شركة Lenovo عرضًا تقديميًا للصحافة الصينية وتم نشر فيديو قصير من العرض التقديمي. قام رئيس التحرير في موقع Engadget الصيني بإلتقاط الفيديو أدناه، مما يؤكد أنه تم عرض الفيديو بالفعل في الإجتماع. ومن المثير للإهتمام أنه تم إستخدام هذا الفيديو دون إذن منشئه. كان الفيديو الذي تم عرضه في الإجتماع عبارة عن فيديو تم إنشاؤه من قبل أحد المعجبين يظهر كيف يمكن أن يبدو تصميم الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي إستنادًا إلى رسومات براءات الإختراع المقدمة مسبقًا.

تم استخدام الفيديو بشكل متعمد مع إزالة العلامات المائية، كما أضافت Lenovo الشاشة الخاصة بها في النهاية. ما يثير الاهتمام هو أنه من بين وسائل الإعلام الصينية، قامت Sina Technology بإعادة نشر نفس الفيديو قائلة أن Lenovo كشفت النقاب عن هاتف بشاشة قابلة للطي ” في مقابلة مع Sina Technology وغيرها من وسائل الإعلام المحلية “. وتجدر الإشارة إلى أن Sina Technology هي وكالة إعلامية تابعة لنفس الشركة التي تملك الشبكة الإجتماعية Weibo. استخدمت Lenovo هذا الفيديو للإعلان عن الهاتف، وهو أمر محير على أقل تقدير. لماذا إستخدمت فيديو تخيلي لم تصنعه حتى لتعلن عن وجود الهاتف؟

حتى الآن، كل ما رأيناه بشأن الهاتف Motorola Razr 2019 عبارة عن مجموعة من رسومات براءات الاختراع والصور الحاسوبية التي تم تسريبها والتي تمثل بشكل معقول الهاتف الذي يفترض أن شركة موتورولا تعمل عليه بشكل سري. هل هذا يعني أنه يمكننا أن نتوقع رؤية الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد مع تصميم مماثل لذلك الذي رأيناه في الفيديو التخيلي؟ بالطبع لا. إذا لم تتمكن موتورولا من إنتاج العروض والصور الخاصة بها لمنتج قادم كانت تتطلع إلى الإعلان عنه، فما هي التوقعات التي تحددها لمظهر جهازها؟

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هذا يضع بالفعل شركة Lenovo في موقف غريب. سيتعين عليها قريبًا توضيح سبب إستخدام هذا الفيديو لعرض الهاتف. سوف تحتاج أيضًا في وقت قريب إلى تقديم صور حقيقية تستند على التصميم الفعلي للهاتف، وليس صور حاسوبية تستند إلى رسومات براءات الإختراع.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Motorola Razr 2019 سيضم المعالج Snapdragon 710، ومستشعر بصمات الأصابع، وشاشة مرنة بحجم 6.2 إنش، فضلا عن بطارية بسعة 2730mAh. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن هذا الهاتف سيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm، وسيكلف نحو 1500 دولار أمريكي عندما يصل إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام.