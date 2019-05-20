هواوي تتحدى جوجل: جاهزون للرد ولدينا بديل الأندرويد

جددت شركة هواوي الصينية العملاقة، تأكيدها على أنها طورت نظامها التشغيلي للهواتف الذكية وأجهزة الحاسب، لاستخدامه على أجهزتها بديلا عن أندرويد، وويندوز.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، لمجلة دي فيلت الألمانية، أن الشركة الصينية طورت بالفعل نظامها التشغيلي، بعد عدة سنوات من العمل عليه.

وحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، بدأت هواوي، أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين، تطوير نظامها التشغيلي في وقت مبكر من عام 2012، عندما فتحت الولايات المتحدة تحقيقًا في نشاطاتها، إلى جانب نشاطات الشركة الصينية زد تي...