300 % رصيد إضافي من "اتصالات" خلال شهر رمضان

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق عرض 300% رصيد إضافي عند إعادة الشحن للخطوط المدفوعة مسبقاً، وذلك لتمكين عملائها من البقاء على تواصل دائم مع العائلة والأصدقاء ومشاركة لحظاتهم المختلفة خلال أيام شهر رمضان الفضيل.

وبموجب هذا العرض الجديد، بات بإمكان عملاء خط Wasel وWaselGo الحصول على رصيد إضافي بقيمة 300% عند كل عملية شحن بقيمة 30 درهماً أو أكثر، 100% للاستخدام و200% لمشاركته مع اثنين من الأصدقاء. وسيكون الرصيد الإضافي صالح لمدة يومين، وذلك لإجراء المكالمات المحلية والدولية وإرسال الرسائل النصية، الأمر الذي يعزز من التواصل ومشاركة أفضل اللحظات خلال أيام شهر رمضان المبارك.

ويمكن لعملاء نظام المدفوع مقدماً الاستفادة من هذا العرض عبر الاتصال على الرقم *101*300# قبل عملية إعادة الشحن بقيمة 30 درهماً أو أكثر، والاستمتاع برصيد إضافي حتى تاريخ 2 يونيو 2019.