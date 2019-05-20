فاطمة أيت طالب - دبي - تراجعت مبيعات الحواسيب المحمولة من أشهر 5 علامات تجارية في العالم خلال شهر آبريل مقارنة بشهر مارس بنسبة 14%، و هذا الأداء في الواقع هو أفضل مما تم تحقيقه في شهر آبريل من العام الماضي.
Lenovo كانت هي العلامة التجارية الأولى في آبريل، متفوقة على منافساتها، و ذلك بفضل أجهزة Chromebook. أما شركة HP فقد حققت أداءً أقل من مستوى التوقعات و أتت في المركز الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات الحواسيب المحمولة في آبريل تتراجع عن مارس بنسبة 14% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.