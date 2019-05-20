مبيعات الحواسيب المحمولة في آبريل تتراجع عن مارس بنسبة 14%

فاطمة أيت طالب - دبي - تراجعت مبيعات الحواسيب المحمولة من أشهر 5 علامات تجارية في العالم خلال شهر آبريل مقارنة بشهر مارس بنسبة 14%، و هذا الأداء في الواقع هو أفضل مما تم تحقيقه في شهر آبريل من العام الماضي.

Lenovo كانت هي العلامة التجارية الأولى في آبريل، متفوقة على منافساتها، و ذلك بفضل أجهزة Chromebook. أما شركة HP فقد حققت أداءً أقل من مستوى التوقعات و أتت في المركز الخامس.