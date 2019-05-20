Foxconn تُقدم تقريرها المالي للربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - لا زالت شركة الإلكترونيات العملاقة Foxconn تُحقق عائدات هائلة، و يبدو هذا جلياً من خلال تقريرها المالي الأخير، فقد حققت الشركة عائدات وصلت إلى نحو 45.76 مليار دولار من شهر يناير إلى نهاية شهر آبريل من العام الحالي. و قد وصلت عائدات شهر آبريل لوحده إلى 12.1 مليار دولار.
و قد وصل صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام إلى نحو 631 مليون دولار، علماً أن الشركة قد قامت بتشغيل نحو 1.4 مليار دولار، و لم تقدم الشركة تفاصيلاً حول هذا المبلغ.
صافي الأرباح ارتفع عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 16.7%.
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