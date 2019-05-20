شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج كمبيوتر جديد يساعد فى اكتشاف التركيبة الجينية للإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعد باحثون من الجامعة الوطنية الاسترالية ANU في تطوير برنامج كمبيوتر جديد لاكتشاف التركيبة الجينية للشخص، ما جعلنا نقترب من عصر الطب الدقيق الذى يستهدف التشخيص والعلاج الأنسب لكل مريض مهما كان المرض.

ووفقًا لما ذكره "phys" العلمى، يوفر البرنامج المسمى Flye، إجراءً خطوة بخطوة لأجهزة الكمبيوتر لتجميع الجينومات وهى المجموعة الكاملة من الجينات للشخص.

وقال الدكتور يو لين، الباحث في من كلية البحوث لعلوم الكمبيوتر بالجامعة، إن هذا التقدم سيؤدي إلى تحسين الوقاية من الأمراض والتنبؤ بها وتشخيصها، بالإضافة إلى تحسين العلاج وإدارة الأمراض.

وأضاف الدكتور لين: "نأمل أن يساعد ابتكارنا الناس على العيش حياة أطول وأفضل، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض لا يمكن علاجها في الوقت الحالي.

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ويوفلا التطبيق تطوير الرعاية الطبية الدقيقة عن طريق الجينوم الشخصي الذي يركز على المظهر الجيني الفريد للأفراد، فإنه باستخدام سلاسل طويلة من الحمض النووي، سيحسن برنامج الكمبيوتر الجديد من موثوقية مجموعات الجينوم، بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقات الطبية الحيوية.

وأوضح أنه باستخدام تسلسلات طويلة من الحمض النووي بدلا من سلاسل قصيرة مأخوذة عشوائيا من الجينوم، سيتم فتح الباب أمام تقدم هائل في الدقة والسرعة والفائدة لمجموعة من الأغراض الطبية والتطبيقات الأخرى".

هذا سيفتح مجموعة من التطبيقات الطبية الحيوية مثل الفحص المعزز للاضطرابات الوراثية وعلاج للأمراض التي لا يمكن علاجها اليوم.