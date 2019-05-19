Microsoft و Nintendo يدرسان التعاون من أجل منصة بث سحابية!

فاطمة أيت طالب - دبي - رغم أن “شينتارو فوروكاوا” رئيس شركة ننتندو اليابانية قد أكّد أن الشركة ستُركز على إصدار الأجهزة بنموذج عملها التقليدي، إلا أن الشركة تدرس أيضاً على ما يبدو تقديم منصة بث سحابي خاصة بها، و ذلك على غرار منصات Stadia من غوغل و xCloud من مايكروسوفت.

الإعلامي David Gibson أكّد أن شركة ننتندو تتباحث حالياً مع شركة مايكروسوفت حول إمكانية الاستعانة بمنصة Microsoft Azure للحوسبة السحابية من أجل احتضان هذه الخدمة. على أية حال، ديفد يُشير إلى أن هذه الخدمة سيتم توفيرها بصورة محدودة في دول مثل اليابان و أمريكا.