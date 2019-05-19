شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تنجح فى أول اختباراتها للروبوتات على متن محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت ناسا من الاعتماد على الروبوتات بشكل كامل بمحطة الفضاء الدولية، إذ أكملت الوكالة أول اختباراتها للروبوت Bumble، الذى يعد واحدًا من ثلاثة روبوتات ضمن نظام، يطلق عليه اسم Astrobee .

ووفقًا لموقع Engadget الأمريكى، يعد Astrobee هو نظام روبوتى يوفر منصة بحثية لمحطة الفضاء الدولية، إذ يتضمن النظام ثلاثة روبوتات بالإضافة إلى محطة لإعادة الشحن.

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وستلعب الروبوتات دورًا مهمًا فى مهمة الوكالة للعودة إلى القمر، بالإضافة إلى مهام الفضاء السحيق الأخرى، إذ سيتم استخدام Astrobee لاختبار قدرة الروبوتات على مساعدة الطاقم وأداء مهام العناية بالمركبة الفضائية.

وسيؤدى ذلك إلى زيادة إنتاجية رواد الفضاء والمساعدة فى الحفاظ على المركبات الفضائية، عندما لا يكون رواد الفضاء موجودين بالقرب من القمر أو المريخ أو المواقع الاستيطانية الأخرى فى الفضاء السحيق.