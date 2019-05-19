تفاصيل قرار المصرية للاتصالات بإلغاء فترة السماح لسداد فواتير الإنترنت

كتب- محمد علاء الدين:
أجرت الشركة المصرية للاتصالات، تعديلا في سياسة سداد فواتير الإنترنت الأرضي، بإلغاء فترة السماح، كما ألغت نظام العمل بتسليم "الراوتر" مجانا للمشتركين الجدد بخدمات الإنترنت الثابت.
وفي هذا التقرير نوضح أهم 10 معلومات عن فترة السماح لسداد فواتير الهاتف الأرضي والإنترنت الثابت:
1- ألغت الشركة فترة السماح لسداد فواتير خدمة الإنترنت الأرضي والتي كانت محددة بأسبوع.
2- إذا لم يسدد العميل قيمة فاتورة خدمة الإنترنت الأرضي، في موعدها، يتم إيقاف الخدمة فورًا.
3- إضافة غرامة على فاتورة الإنترنت في حال عدم السداد خلال...
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