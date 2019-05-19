شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجهولون يشنون هجمات على "جروبات" فيس بوك لنشر محتوى غير لائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الصعب على فيس بوك -وأى منصة رقمية أخرى- التصدى بشكل كامل لأولئك الذين يتطلعون إلى إساءة استخدام أدواتهم لأغراض مختلفة، وهذا الأسبوع ظهر نوع جديد من الهجمات غير المرغوب فيها، التى يتم شنها على مجموعات فيس بوك ونشر محتوى مسىء، ثم الإبلاغ عن المجموعات المذكورة لإدارة فيس بوك، من أجل إيقافهم بواسطة شبكة التواصل الاجتماعى.

وأكد موقع فيس بوك أن العديد من المجموعات تم إغلاقها بشكل غير صحيح بسبب هذا النوع الجديد من الهجوم، وقال المتحدث باسم "فيس بوك": "لقد أزلنا عدة مجموعات من Facebook بعد اكتشاف محتوى ينتهك سياساتنا، واكتشفنا منذ ذلك الحين أنه تم نشر هذا المحتوى لتخريب المجموعات الشرعية وغير المنتهكة، ونحن نعمل على استعادة أى مجموعات متأثرة ومنع حدوث ذلك مرة أخرى."

وعلى الرغم من عمل "فيس بوك" على تحسين تنظيم المحتوى وجهود تطبيق القواعد، ودفع الناس لاستخدام المجموعات، أصبح سيكون من السهل جدًا تنفيذ هذا النوع من الهجوم.