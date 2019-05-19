كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين، معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".
بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 متر، إلى مترين، والرياح السطحية شمالية...
كانت هذه تفاصيل خبر موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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