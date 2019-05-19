شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل للخريجين: استمعوا دائما للأخرين وانظروا للعالم بطريقة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل، خطابا فى جامعة تولين أمس السبت، وشجع خلاله الطلاب على الاستماع إلى الآخرين والبقاء منفتحين ورؤية العالم بطريقة مختلفة.

وقال كوك: "فى عالم نوثق فيه بحماس حياتنا الخاصة، لا يهتم معظمنا بما يكفى تقريبا بما ندين به لبعضنا البعض، فالأمر يدور حول إدراك أن الحضارة الإنسانية بدأت عندما أدركنا أنه يمكننا فعل المزيد معًا".

ووفقا لموقع Businessinsider البريطانى، أكد كوك على أهمية الاستماع للآخرين والانفتاح على رؤية العالم بطريقة مختلفة، فيما يمكن أن يكون إشارة إلى فيس بوك، والذى يواجه تدقيقا حول كيفية اختيار المعلومات المعروضة فى "النيوزفيد".

وأضاف كوك: "اليوم تدفعك خوارزميات معينة نحو الأشياء التى تعرفها بالفعل أو تصدقها أو تعجبك، مما يدفع كل شيء آخر بعيدًا، لذا تخلص من ذلك، فلا ينبغى أن يكون الأمر كذلك، ففى عام 2019 ، تصبح مهمة فتح عينيك ورؤية الأشياء بطريقة جديدة بمثابة عمل ثورى."

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وكان كوك صريحًا بشأن موقفه من أهمية التغير المناخى، وتطرق إلى هذا الموضوع مرة أخرى فى خطابه الافتتاحى، وحث الخريجين على النظر إلى خسائر الأخرين عند حل المشكلات.

وقال: "عندما تفعل ذلك، تتلاشى الضجيج السياسى ويمكنك أن تشعر بأن قدميك مثبتتان على أرض صلبة".