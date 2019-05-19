شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فلتر جديد من سناب شات يعود بك إلى مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التطبيق الشبابى "سناب شات" منذ فترة عن فلتر جديد يتيح تحويل صور الرجل إلى امرأة والعكس، وهو الفلتر الذى حظى باهتمام عدد كبير من المستخدمين فى كل أنحاء العالم، إلا أن التطبيق استكمل سيره على هذا المنوال، وأطلق مؤخرا فلتر آخر يتيح تحويل صور الشخص إلى مرحلة الطفولة، وهو الفلتر الذى جذب اهتمام وواد شبكات التواصل الإجتماعى بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وعند استخدام الفلتر الجديدة، سيكون وجه المستخدم أصغر بكثير وستكون عينيه أكبر، لكن قد يكون تصفيفة الشعر الخاص به مختلفا بعض الشىء أيضا، وقد انتشرت هذه الفلاتر بسرعة كبيرة حتى خارج منصة سناب شات.

وقد بدأ المستخدمين فى استخدام هذه الفلاتر الجديدة ليس فقط لتحويل أنفسهم ولكن لتحويل صور المشاهير المفضلين لهم.