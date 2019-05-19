شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يرغب فى معرفة أصدقائك المقربين .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى فيس بوك تغييرًا آخر على طريقة ظهور المنشورات فى "النيوزفيد"، كجزء من تحول أوسع نحو تحسين جودة الوقت الذى يقضيه المستخدمين على الموقع، موضحا أنه سيبدأ فى تحديد أولوية ظهور المنشورات من الأشخاص الذين تربطهم بالمستخدم علاقات وثيقة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال فيس بوك أيضًا إنه سوف يهتم بالروابط التى قد يعتبرها المستخدم أكثر أهمية، وسوف يساعد التحديث على تحسين خوارزمية "النيوزفيد" بشكل أفضل مع المحتوى الذى تعتبره أكثر صلة بحياتك.

ولا يعنى هذا أن "النيوزفيد" سيكون مقصورًا على مشاركات من بعض الأشخاص فقط، كما لا يعنى بالضرورة أنك ستشاهد المزيد من محتوى الأصدقاء، حسبما ذكرت الشركة فى منشور بالمدونة اليوم.

وقالت الشركة: "بدلاً من ذلك، سترى على الأرجح مشاركات من أولئك الذين تربطك بهم علاقات وثيقة بأعلى النيوزفيد".

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فى الفترة التى سبقت التغيير، كان فيس بوك يقوم بمسح للمستخدمين لتحديد الأقرب لهم فى قوائم أصدقائهم والمحتوى الذى يفضلون رؤيته.

وأضاف فيس بوك: "تساعدنا هذه الملاحظات المباشرة فى التنبؤ بشكل أفضل بالأصدقاء الذين قد تود السماع منهم ".

كما أنه يتتبع المستخدمين الذين يتم عمل "تاج" لهم بالصور، أو يتفاعلون بشكل أكبر مع بعضهم البعض على الموقع.