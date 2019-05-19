تكنولوجيا: Oppo تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بكاميرة قابلة للتدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة Oppo براءة إختراع لهاتف ذكي جديد يأتي بتصميم كاميرة بآلية تدوير، بتصميم يحاكي ما قدمت Asus مؤخراً في هاتف Zenfone 6.

على غرار ما قدمت Oppo في هاتفي Oppo N1 وأيضاً Oppo N1 في تصميم الكاميرة الأمامية المميزة بآلية تدوير، يبدو أن Oppo سيكون لديها إصدار جديد من الهواتف يأتي بتصميم أخر للكاميرة المميزة بآلية تدوير.

ولقد سجلت Oppo براءة إختراعها الجديدة في وكالة WIPO في الفترة الماضية، حيث من المقرر أن تدعم وحدة الكاميرة التبديل بين الكاميرة الرئيسية والكاميرة الأمامية.

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بالتأكيد مازالت براءة الإختراع في مراحلها الأولى، لذا قد يستغرق وصول هذا الإصدار إلى مرحلة التنفيذ بعض الوقت، أيضاً من المتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول آلية عمل الكاميرة في براءة إختراع Oppo من خلال تسريبات جديدة لاحقاً.

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