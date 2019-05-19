سامسونج تطلق نسخة خاصة بأولمبياد طوكيو 2020 من +Galaxy S10

أطلقت شركة سامسونج نسخة جديدة من هاتفها الذكي “جالاكسي إس10 بلس” +Galaxy S10؛ خاصةً بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقررة في اليابان خلال العام المقبل.

وبالنظر إلى أن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو سوف تجري خلال المدة التي بين 24 تموز/ يوليو و9 آب/ أغسطس 2020، فإن إطلاق نسخة خاصة بالأولمبياد في هذا التوقيت المبكر أمر مستغرب.

وتعد سامسونج إحدى رعاة الألعاب الأولمبية الصيفية منذ عام 1998، وسوف تستمر في ذلك حتى 2028، لذا فإنها قد اعتادت في كل دورة إطلاق نسخة من هواتفها خاصة بها، وكان آخرها نسخة من هاتفها “جالاكسي إس7 إيدج” خاصة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي جرت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 2016.

وتمتاز النسخة الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020 من هاتف “جالاكسي إس10 بلس” باللون الأبيض، وهي تأتي مع الشعار الخاص بالأولمبياد، بالإضافة إلى شعار شركة الاتصالات اليابانية “دوكومو” Docomo.

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وإلى جانب الهاتف، أطلقت الشركة الكورية الجنوبية نسخة خاصة من سماعة الأذن اللاسلكية “جالاكسي بدز” Galaxy Buds.

هذا؛ وتعتزم سامسونج إنتاج 10,000 نسخة من هاتف Galaxy S10+ Olympic Games Edition، وسوف يبدأ بيعها في شهر تموز/ يوليو القادم عن طريق شركة “دوكومو” بسعر 1,000 دولار أمريكي.

وتعتزم سامسونج توفير محتوى خاص بالأولمبياد، كما فعلت في السابق، إذ أطلقت تطبيقًا خاصًا، بالإضافة إلى دعم بث الألعاب بتقنية الواقع الافتراضي.