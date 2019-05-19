تكنولوجيا: ناسا تطور طائرات كهربائية تعمل بالوقود الهيدروجينى السائل‎

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف وكالة (ناسا) الأمريكية على تمويل علماء يعملون على تطوير طائرات كهربائية تستخدم الوقود الهيدروجينى السائل كي تجعل صناعة الطائرات صديقة للبيئة.



وتبلغ قيمة التمويل نحو ستة ملايين دولار تقدمه (ناسا) على مدى ثلاثة أعوام لعلماء من جامعة (إلينوى) يعملون على تطوير التقنية، وفقا لبيان صحفي نشرته الجامعة الأمريكية .. وفي حال نجاح المشروع سيمثل تطورًا كبيرًا في صناعة الطيران.

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يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه تكاليف إنتاج الوقود الهيدروجينى مؤخرا نتيجة استثمار أوروبا أموالا ضخمة فى تطوير الأنظمة التي تستخدم طاقة الرياح في إنتاج الوقود الهيدروجينى، حيث كشفت ألمانيا مؤخرا عن قطار يعمل بالوقود الهيدروجيني.

لكن تفتقد خلايا الوقود الهيدروجيني الحالية إلى كثافة الطاقة اللازمة لتشغيل محركات الطائرات دون زيادة وزنها.. لذلك ، قد تساعد إسالة الهيدروجين بالتبريد في إنتاج خلايا وقود صغيرة الحجم وذات كثافة عالية ، ويبقى حاليًا تطوير التقنية التي تستخدم هذه الخلايا لتشغيل الطائرات، وتمول ناسا الفريق العلمي لتحقيق هذا الإنجاز.



وقال كيروبا هاران، مهندس الكهرباء - في بيان صحفي - "اقتربنا من استخدام الطاقة الكهربائية في تشغيل الطائرات التجارية بفضل الإنجازات الأخيرة في مجال الآلات والمحركات التي لا تحتاج إلى أنظمة تبريد الوقود ، إلا أن تطوير أنظمة عملية تستخدم الوقود السائل المبرد ما زال الهدف الأسمى لتشغيل الطائرات الضخمة بسبب فعاليتها الكبيرة وطاقتها الكثيفة. وستساعدنا الشراكة التي عقدناها مع ناسا في التغلب على العقبات التقنية التي سنواجهها.

