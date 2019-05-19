تكنولوجيا: سوني تعلن عن موعد طرح هاتفها الجديد Xperia 1 في الأسواق.. الأطول بين الهواتف الذكية حتى الآن!

بعدما كشفت سوني Sony لأول مرة عن هاتفها الذكي Xperia 1 في فبراير الماضي، أعلنت سوني عن موعد طرح الهاتف في الأسواق الأمريكية، والذي حددت له يوم 12 يوليو القادم، كما كشفت أن سعره سيكون 949 دولارا (حوالي 16,200 جنيها مصريا)، بينما يتوقع أن يبدأ شحن الهاتف للعملاء في المملكة المتحدة بداية من 30 مايو الجاري.

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وقالت سوني أن هاتفها الذكي الجديد Xperia 1 سيكون الأطول بين الهواتف الذكية حتى الآن، حيث نسبة طوله إلى عرضه 21:9، وشاشته من نوع أوليد OLED، بدقة 4K HDR.

ويبلغ قياس شاشة الهاتف 6.5 بوصة، وسيعمل بمعالج سنابدراجون Snapdragon 855، ورامات 6 جيجابايت، وسيصدر في نسختين بمساحة تخزين داخلية 64 و128 جيجابايت، مع منفذ لذاكرة خارجية microSD حتى 1 تيرابايت.

والكاميرا الخلفية في هاتف سوني Xperia 1 ثلاثية العدسات، بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية (سلفي) بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر بصمة في جانب الهاتف، وبطارية بقدرة 3,330 مللي أمبير ساعة.