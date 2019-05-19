كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| إقلاع سيارة الأجرة الطائرة”Lilium” التي تستوعب خمسة ركاب بسرعة 186 ميل في الساعة

متابعة-سنيار: أعلنت شركة “تيلي” الألمانية لصناعة سيارات الأجرة عن بدء أول رحلة تجريبية لسيارة التاكسي الجوي ذات الخمسة مقاعد.

طورت الشركة، التي قامت ببناء السيارة الطائرة النفاثة، رحلة تجريبية غير مأهولة لنظام الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) في وقت سابق من هذا الشهر.

كان هذا هو الأحدث في سلسلة من الاختبارات الناجحة من مختلف الشركات في صناعة الطيران الكهربائي، مما يشير إلى أننا قد نشاهد سيارات تحلق في السماء قريبا.

تحتوي الطائرة على 36 محركا تسمح لها بالإقلاع عموديا، وتبلغ سرعتها القصوى 80 ميلاً في الساعة (300 كيلومتر في الساعة) ويصل مداها إلى 80 ميلاً.

وفقا لشركة التكنولوجيا، فإن التاكسي الطائر الخاص بها سيسمح للمستخدمين بالسفر من لندن إلى مانشستر في أقل من ساعة.

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إن طائرة Lilium، التي يمكن أن تعمل مع طيار أو بدون طيار، هي تصميم بسيط نسبيا – بدون ذيل، ولا دفة، وبدون مراوح ولا علبة تروس.

وقد سمح ذلك لفريق التصميم بالتركيز على المزيد من الميزات الصديقة للركاب، بما في ذلك النوافذ البانورامية والأبواب المذهلة.

إنهم يأملون في امتلاك أسطول من الأنظمة التي تطير في المدن حول العالم بحلول عام 2025، مما يوفر خدمة تاكسي طائر، على غرار Uber.

يقوم الركاب بحجز الطائرة من شريط الهبوط المحلي أو منصة الهبوط المخصصة لهذا الغرض، لنقلهم في رحلات قصيرة، وفقا للشركة.

في مقطع فيديو مقدم من الشركة، يمكن رؤية طائرة Lilium غير المخصصة وهي تقلع رأسياً مثل المروحية، وتحوم لفترة قصيرة، ثم تهبط.