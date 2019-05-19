شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع جديد لمنع المشاغبين من حضور الحفلات باستخدام تقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يُمنع الأشخاص الذين ينشرون محتوى مسيئًا عبر الإنترنت من الدخول الحفلات والمناسبات الكبرى، بفضل موقع ويب جديد، يمكنه اكتشاف الرسائل المسيئة بمنشورات مواقع التواصل الاجتماعى بكل سهولة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فطور ريتشارد ريان المحامٍ المتخصص فى قانون التكنولوجيا هذه المنصة الجديدة، التى تدرس منشورات وسائل التواصل الاجتماعى، باستخدام خوارزميات تقوم بمسح المحتوى.

وأطلق ريان، وهو أيضًا الرئيس التنفيذى لشركة الأمن SentiaGPR، على المنصة الجديدة اسمVertus Fusion والتى يمكن استخدامها من قِبل الأماكن والفنانين ومقدمى التذاكر.

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منع المشاغبين من حضور الحفلات

وسيحتاج مشترو التذاكر إلى التقاط صورة لأنفسهم عند شراء تذكرة عبر الإنترنت، وسيتم استخدام هذه الصورة من أجل تكنولوجيا التعرف على الوجه فى هذا الحدث.

وعندما يقدم العملاء بياناتهم ويلتقطون صورة لأنفسهم، يمكن التحقق من هويتهم بسهولة، وإذا اكتشف النظام أن العميل قد نشر مواد مسيئة بما فى ذلك خطاب الكراهية عبر الإنترنت، فلن يتم إصدار تذكرة له.

وستقوم المنصة أيضًا بإلغاء التذاكر إذا تم شراؤها باستخدام بطاقات الائتمان المسروقة، وقد توقف تكنولوجيا التعرف على الصور عملية قبول التذاكر.

وستراقب المنصة أيضًا مخرجات الوسائط الاجتماعية حول حدث ما باستخدام "سياج جغرافي"، والذى يمكنه مراقبة المشاركات المنشورة على أكثر من 40 من منصات الوسائط الاجتماعية بأى لغة.