شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستخدم Gmail لتتبع كل الأشياء التي تقوم بشرائها من الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحقيق جديد أن شركة جوجل تحتفظ بقائمة المشتريات التى يجريها المستخدمين عبر الإنترنت، وذلك طالما أن المستخدم يعتمد على عنوان البريد الإلكترونى الخاص به على Gmail فى إتمام عمليات الشراء، حتى لو قام المستخدم بالشراء من أى متجر مثل أمازون أو حتى أى متجر أخر غيره.





وبحسب التحقيق الذى أجراه موقع CNBC الأمريكى، فإنه يمكن لمستخدمى Gmail الوصول إلى قائمة بجميع المشتريات التى قاموا بشرائها على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تقول الشركة أنه يمكن للمستخدمين رؤية كل مشترياتهم مع التأكيد أنها تحمى خصوصيتهم وأمنهم.

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ورغم أن جوجل ذكرت داخل هذه الصفحة أنه يمكن حذف عمليات الشراء بثلاث خطوات فقط، إلا أن الأمر يستغرق الكثير من الوقت، حيث تتضمن هذه الصفحة معلومات توضح ما إذا كانت عملية الشراء موجودة فى حساب Gmail أم لا، إذ يمكن رؤية الرسالة التى تضمنت معلومات الشراء، وبحذف تلك الرسالة يتم حذف عملية الشراء من السجل.

فيما قال متحدث باسم جوجل، أن هذه الصفحة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على عرض وتتبع مشترياتهم وحجوزاتهم واشتراكاته المختلفة، مضيفا فى بيان :" نحن لا نستخدم أى معلومات من رسائلك على جيميل لعرض الإعلانات، ويشمل ذلك إيصالات البريد الإلكترونى والتأكيدات التى تظهر على صفحة الشراء"، فيما يمكن زيارة صفحة المشتريات على جوجل من خلال http://myaccount.google.com/purchases