شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضاء صينية تعثر على معادن غامضة على الجانب الآخر من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن المسبار الفضائى الصينى "Chang'e-4" من صنع التاريخ على سطح القمر، عندما أصبح أول مركبة فضائية تهبط فى الجانب البعيد من القمر، لكن دراسة حديثة كشفت أن المركبة الروبوتية Yutu-2 التابعة للمسبار عثرت على مواد يمكن أن تكون من ضمن التربة المكونة للقمر، وإذا أثبتت المعادن التى عثرعليها أنها جزء من تكوين القمر، فإن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية تكوين القمر والأرض.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد هبط مسابر Chang'e-4 عن قصد داخل فوهة "فون كارمان" أحد أكبر الفوهات المعروفة فى النظام الشمسي، وإذا كان العلماء سيجدون مادة تكوين القمر فى أى مكان ، فهذا مكان جيد للبحث بداخله، وعند استكشاف حوض كارتر، وجد أن Yutu-2 عثرت على معادن: البيروكسين منخفض الكالسيوم (أورثو) وأوليفين.

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ويعتقد العلماء أن قشرة القمر وطبقات الوشاح مختلفة عن بعضها البعض ، وذلك بفضل محيط الصهارة القديم الذى تم تبريده وتصلبه، لكن ما نعرفه عن تكوين القمر يعتمد إلى حد كبير على عينات سطحية أعادتها بعثات أبولو، التى كانت على الجانب القريب من القمر.

وحتى الآن ، لم يجمع أى شخص عينات الوشاح، لكن بعض العلماء يحذرون من أن هذه الدراسة غير حاسمة، فمن الممكن أن يرى مطياف Yutu-2 فى الواقع زجاجًا بركانيًا أو ذوبانًا صلبًا من التأثير الذى أحدث فوهات الحفرة Von Kármán، وسيستمر Yutu-2 فى دراسة هذه المواد ، على أمل فهم سياقها الجيولوجى وأصلها ، وكذلك تحديد إمكانية إعادة العينات إلى الأرض.