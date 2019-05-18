وزارة التجارة الأمريكية قد تخفف القيود على هواوي لمساعدة…

قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة: إنها قد تخفف قريبًا القيود المفروضة على شركة هواوي، وذلك في أعقاب إدراج الشركة الصينية ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة، الأمر الذي يعيق عمل الشركة وخدمة عملائها الحاليين.

وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة – التي أوقفت بصورة فعالة قدرة هواوي على شراء قطع الغيار والمكونات الأمريكية الصنع: إنها تفكر في إصدار ترخيص عام مؤقت “لمنع انقطاع عمليات الشبكة والمعدات الحالية”. ويستهدف هذا القرار بعض الشركات ومقدمي خدمات الهاتف المحمول في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الولايات المتحدة، خاصةً الشركات التي اشترت معدات من هواوي في السنوات الأخيرة.

وسوف تسمح وزارة التجارة الأمريكية لشركة هواوي بشراء سلع الولايات المتحدة حتى تتمكن من مساعدة العملاء الحاليين على الحفاظ على موثوقية الشبكات والمعدات، ولكن قرار حظر بيع قطع الغيار والمكونات الأمريكية الصنع التي تسمح لهواوي بتصنع منتجات جديدة مستمرًا.

ويأتي تصريح وزارة التجارة الأمريكية بعد أن وقّع الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء على أمر تنفيذي يعلن فيه عن حالة طوارئ وطنية، تُمنع بموجبه الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي، والمقصود بذلك شركة هواوي.

وتعتقد واشنطن أن المعدات التي تصنعها هواوي يمكن أن تستخدمها الدولة الصينية للتجسس. ومن جانبها، نفت هواوي هذه الادعاءات أكثر من مرة.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ومن جانبها، هاجمت هواوي قرار ترامب بإدراج تقنيتها في القائمة السوداء، وقالت: إن هذا الحظر لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنًا أو أقوى، بل سيجعلها متأخرة في سباق الجيل الخامس.

يُشار إلى أن قرار ترامب يمنح وزارة التجارة الأمريكية سلطة إيقاف المعاملات، التي يُنظر إليها على أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي – وهي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها حظر فعّال على هواوي.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها ستضيف هواوي والشركات السبعين التابعة لها إلى ما يطلق عليه “قائمة الكيانات”، مما يعني منعها من شراء مكونات من الشركات الأمريكية، دون موافقة الحكومة. ومع أنها أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، إلا أنها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مورديها الأمريكيين، مما يتيح للولايات المتحدة مجالًا كبيرًا لتعطيل أعمال الشركة الصينية.