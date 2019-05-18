تكنولوجيا: إيلون مسك في ميل رسمي لموظفيه: تسلا هتفلس في خلال 10 أشهر!

Advertisements

قال إيلون مسك أن شركة تسلا Tesla سوف تستنفد كل أموالها في غضون 10 أشهر، ما لم يتم بذل جهود مشددة لخفض التكاليف والمصروفات، وذلك بحسب رسالة بريد إلكتروني أرسلها مسك إلى جميع موظفي تسلا، وحصلت وكالات إخبارية عليه.

وقال مسك أن تدابير خفض التكاليف ضرورية للغاية، رغم جمع تسلا لـ2.7 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسيقوم مسك، بمساعدة المدير المالي الجديد زاك كيركهورن، بمراجعة جميع نفقات الشركة، بما في ذلك المرتبات ونفقات السفر والإيجارات، وكل دولار يخرج من حساب تسلا المصرفي، وفقا لما ذكره مسك في بريده الإلكتروني.

وحققت تسلا سيولة مالية تقدر بـ2.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، لكنها حققت خسائر 702 مليون دولار.