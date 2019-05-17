ريد هات وإنفيديا تعززان شراكتهما الاستراتيجية لتسريع اعتماد المؤسسات لحلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات...

بوسطن - الخليج 365 :

أعلنت شركة ريد هات، المزود العالمي لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع إنفيديا بهدف تسريع تبني المؤسسات لحلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات في بيئات الإنتاج، إلى جانب إطلاق برنامج وصول مبكر للعملاء المحتملين. وتعمل الشركتان من خلال الجمع بين حلول البرمجيات مفتوحة المصدر الرائدة التابعة لشركة ريد هات مع أجهزة معالجة الرسومات المبتكرة من إنيفيديا، على استكشاف إمكانات جديدة لتشغيل العمليات الضخمة في وحدة معالجة الرسومات عبر السحابة الهجينة. ويوفر سجل حاويات NGC كتالوجاً غنياً من حاويات حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات لوحدات معالجة الرسومات التي يمكن أن تعمل على نظامي لينكس وأوبين شفت من ريد هات جنباً إلى جنب مع وحدات معالجة الرسومات التي تطورها إنفيديا داخل المباني وفي السحابة.

"من خلال تعاوننا الموسع، تعمل إنفيديا وريد هات على تمكين الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم من استكشاف ونشر حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات بشكل سلس على نطاق واسع ".

كريس لام فايس،نائب الرئيس، برمجيات الحوسبة، إنفيديا

نظام لينكس: بناء المستقبل على الأساس الصحيح

تعمل تقنيات مثل التعلم الآلي/ والذكاء الاصطناعي التي تدعمها مجموعة البيانات العالمية المتزايدة على تحويل المشهد العام للأعمال من خلال عمليات الأتمتة والتحسين والتحليل. وتساهم حوسبة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على البيانات في توفير مجموعة من الفوائد للمؤسسات مثل اكتشاف عمليات الاحتيال في الخدمات المالية إلى محركات الإرشادات في مجال الترفيه والتجارة الإلكترونية. ويتم تعزيز هذه التطورات من خلال تقنية الحوسبة المتسارعة من NVIDIA، والتي تهدف إلى تجاوز حدود ما هو ممكن، ويساهم التعاون مع ريد هات - في توفير الموارد الحاسوبية نفسها التي تشغل أسرع الحواسب العملاقة في العالم.

يُعد نظام التشغيل بمثابة نبضات قلب هذه الأنظمة، وتعتبر نظام لينكس بمثابة المعيار الفعلي لتشغيل العمليات المتاحة والموثوقة والحرجة في مراكز البيانات وعمليات النشر السحابية. ويعزز الجمع بين تقنيات ريد هات وإنفيديا قدرة التطبيقات على الاستفادة بشكل أكثر فاعلية من الطاقة الحاسوبية الخام اللازمة لتشغيل أعباء العمل ذات الاستخدام الكثيف للموارد وتوسيع نطاقها عبر البيئات الهجينة.

وكانت ريد هات قد أعلنت في أكتوبر 2018 عن اعتماد أنظمة لنيكس التي طورتها على أنظمةDGX-1™ التي طورتها شركة إنفيديا، مما فتح الباب أمام الشركات لنقل العمليات المستندة إلى وحدة معالجة الرسومات بسهولة أكبر من البيئات التجريبية إلى بيئة الإنتاج. وبناءً على هذا العمل، اعتمدت الشركتين نظام لينكس من ريد هات على منصات الحوسبة السيحابية الإضافية المدعومة من إنفيديا، بما في ذلك أنظمة NVIDIA DGX-2 AI والأنظمة التي تعمل بنظام GPID NVIDIA T4 المتاحة من كبرى الشركات المصنعة للخوادم في العالم.

من مركز البيانات إلى السحابة: إدارة بيئة تشغيل متناسقة قائمة على المعايير على نطاق سحابي

يشير مفهوم تطوير التطبيقات السحابية الأصلية إلى عملية إنشاء التطبيقات باستخدام مكونات دقيقة مثل الخدمات المصغرة ونشرها في أنظمة حاويات لينكس حيث يمكن إدارتها بواسطة نظام أساسي للحاوية. ويوفر ذلك مستوى أكبر من التناسق والتوفر وإمكانية النقل والتوسع في التطبيقات التقليدية، مما يجعله مناسباً تماماً لتشغيل التطبيقات المتسارعة عبر السحب الخاصة والعامة والهجينة.

وتُعد منصة أنظمة أوبين شفت منصة كيوبرنتس الأكثر شمولاً على مستوى القطاع: وهي بمثابة منصة تركز على عنصري الحماية والتناسق لنشر التطبيقات عبر السحابة الهجينة، مع عمليات تلقائية كاملة للمساعدة في الوصول إلى السوق بشكل أسرع. وبالتعاون مع إنفيديا، يتم توسيع المنصة لدعم أنظمة تسريع أنظمة وحدة معالجة الرسومات في بيئات الحاويات.

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وبهدف تضمين ممارسات نشر وإدارة حاوية حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على نطاق واسع، تعمل ريد هات و إنفيديا على بنية مرجعية مشتركة تستفيد من مشغلي أوبين شفت لتحسين تنسيق تطبيقات العملاء في مراكز بيانات المؤسسة. ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة عملاء المؤسسات المحتملين والحاليين على تسريع اعتمادهم لحلو الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات على نطاق واسع.

تابع البث المباشر لقمة ريد هات يوم الخميس 9 مايو، 2019 ، من الساعة 8:30 إلى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة للاستماع إلى الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في ريد هات كريس رايت، ونائب الرئيس لبرمجيات الحوسبة في إنفيديا كريس لام اللذين سيناقشان تفاصيل أكثر حول طبيعة وأهداف التعاون الجديد بين الشركتين.

كلمات المتحدثين

كريس رايت، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، ريد هات

" تغير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جذريًا الطريقة التي نمارس بها أعمالنا؛ ومع ذلك ، لا تزال الشركات تواجه تحديات عديدة فيما يتعلق بعمليات التوافق والحصول على الدعم المطلوب لعملياتها. سنتمكن من خلال عملنا مع إنفيديا من الجمع بين الأجهزة والبرامج المبتكرة لتقديم حلول رائدة لمواجهة هذه التحديات والمساعدة في إرساء أسس الابتكار المبني على البيانات".

كريس لام، نائب الرئيس لبرمجيات الحوسبة، إنفيديا

"تحتاج الشركات التي تدير أعمالها اليوم بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات على نطاق واسع إلى تكنولوجيا حوسبة ذات مستوى عالمي إلى جانب أدوات إدارة برمجية متقدمة وسهلة الاستخدام. وستعمل ريد هات وإنفيديا من خلال شراكتهما المعززة على تمكين الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم من استكشاف ونشر حلول الذكاء الاصطناعى والتحليلات على نطاق واسع. "

ستيف كونواي، نائب أول للرئيس للبحوث، هايبريون ريسيرتش

"باتت التقنيات عالية الأداء تنتقل بمعدل سريع إلى مراكز بيانات المؤسسات لتسريع عملية تطوير المنتجات والعمليات - بما في ذلك الخدمات المالية وتخطيط موارد المؤسسات وتحليل المبيعات والكشف عن الاحتيال وأمن المعلومات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. وقد تم تصميم حلول السحابة الهجينة من ريد هات وإنفيديا لجعل استخدام عمليات الحوسبة السريعة أكثر سهولة للمؤسسات في بيئات العمل وفي السحابة".