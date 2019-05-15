تكنولوجيا: رلمي تكشف عن هاتفها الذكي الجديد Realme X.. مواصفات جيدة وكاميرا منبثقة وسعر منخفض!

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كشفت شركة “رلمي” للهواتف الذكية Realme عن هاتفها الذكي الجديد “رلمي إكس” Realme X، والذي يأتي بمواصفات جيدة للغاية قياسا إلى سعره المنخفض.
ويعمل هاتف رلمي Realme X بمعالج سنابدراجون Snapdragon 710، وقياس شاشته 6.53 بوصة، بنسبة عرض 19.5:9، وشاشته من نوع أوليد OLED بدقة 1080p، وبدون نتوء (نوتش).
والكاميرا الأمامية في هاتف رلمي Realme X هي كاميرا منبثقة بدقة 16 ميجابكسل، أما الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابكسل ومزودة بمستشعر سوني Sony IMX586، كما يحتوي الهاتف على مستشعر للبصمة أسفل الشاشة، ومنفذ للسماعات، وبطارية بقدرة 3,765 مللي أمبير ساعة، كما زودت رلمي هاتفها بتقنية الشحن السريع VOOC 3.0.
وسيصدر هاتف رلمي Realme X في 3 إصدارات، الأول بسعة تخزين 64 جيجابايت ورامات 4 جيجابايت، وسيباع بسعر 220 دولارا (3,800 جنيها مصريا تقريبا)، والثاني بسعة تخزين 64 جيجابايت ورامات 6 جيجابايت، وسيباع بسعر 260 دولارا (4,500 جنيها مصريا تقريبا)، والأخير بسعة تخزين 128 جيجابايت ورامات 8 جيجابايت.
ومن المقرر أن يطرح هاتف رلمي Realme X للبيع أونلاين في الصين في 20 مايو الجاري، ثم في الهند بعد ذلك.
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