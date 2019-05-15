أكثر من 1000 شركة عالمية تستخدم منصة حاوية "أوبين شفت" من ريد هات لتعزيز تطبيقات أعمالها

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة ريد هات، المزود الرائد لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر، أن أكثر من 1000 عميل من المؤسسات حول العالم يستخدمون منصة "أوبين شيفت كونتينر" التي طورتها وذلك بهدف الاستفادة من الإمكانات التي توفرها لتعزيز تطبيقات أعمالها، مما يعزز مكانة ريد هات كشركة رائدة في مجال توفير المنصات والخدمات السحابية الهجينة. ويأتي هذا الإنجاز الهام في الوقت الذي تعلن فيه ريد هات عن توفير الجيل التالي من منصة Kubernetes الموثوقة للمؤسسات Red Hat OpenShift 4، والمصممة لتقديم تجربة استخدام سلسلة تشبه إلى حد كبير التجربة السحابية من خلال عمليات مؤتمتة متكاملة عبر السحابة الهجينة.

"توفر لنا تكنولوجيا البرمجيات مفتوحة المصدر القدرة على تقديم ما يحتاجه عملاؤنا الداخليون والخارجيون بطريقة تميزنا عن منافسينا. وتمتلك فرق التطوير الخاصة بنا التي تستخدم منصة أوبين شيفت من ريد هات، في المتوسط، زيادة في عمليات نشر المنتجات بنحو بثلاث أو أربع مرات، ما يعني المزيد من الميزات التي يتم إطلاقها للمستخدمين النهائيين بشكل أسرع".

تُقدر مؤسسة "ريسيرتش 451" نمو سوق برمجيات أنظمة حاويات التطبيقات إلى أكثر من 5.5 مليار دولار بحلول عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 28٪. ومع التوسع الذي شهده مجال هذه التكنولوجيا، وضع عدد متزايد من الشركات ثقتهم بشركة ريد هات لدعم جهود التحول الرقمي المعززة بأنظمة الحاويات ومنصات كيوبرنتس. وخلال العام الماضي، تضاعف عدد عملاء منصة أوبين شيفت من ريد هات تقريباً.

تمثل قاعدة عملاء منصة أوبين شيفت من ريد هات الشركات التي تعتمد أنظمة تزامن الحاويات ومنصات كيوبرنيتس للبنية التحتية الهجينة. وتعمل منصة أوبين شيفت من ريد هات على تعزيز عمليات العملاء التشغيلية في جميع أنحاء العالم وعبر مختلف القطاعات مثل السيارات والخدمات المالية والضيافة والتأمين والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والسفر والاتصالات السلكية واللاسلكية والوكالات الحكومية. وتشمل قاعدة العملاء شركات مثل بنك «أيه إن زد» و"بانكو سانتندر" و كاثي ياسيفيك" وجوبل تيليكوم" و"جي إي" و"لوفتهانزا تيكنيك" و"بنك ماكويري" و"مايلز آند مور جي إم بي إتش" وباي تشكس" و"بورشه إنفورماتك" و"سابري" و"سويسكوم أيه جي" و"فايا فاريجو" وإكس باي أورانج"، بما في ذلك الفائزين بجائزة ريد هات للابتكار هذا العام مثل "بي بي" و" دويتشه بنك" وبنك الإمارات دبي الوطني و "إتس سي أيه هيلث كير" و"كوهلس.

حوالي 50٪ من شركات قائمة مجلة "فورتشن" لأفضل 100 شركة عالمية تستخدم منصة أوبين شفت من ريد هات، كما أن حوالي 30٪ من أكبر 500 شركة في العالم تستخدم منصة أوبين شفت، تمثل:

• 2 من أفضل 3 شركات في قطاع طاقة

• 2 من أفضل 3 شركات قطاع الضيافة

• 2 من أكبر 3 شركات قطاع الاتصالات

• 3 من أفضل 5 شركات طيران

• 4 من أفضل 5 شركات صناعية

• 3 من أفضل 10 شركات في قطاع الخدمات المالية

• 4 من أفضل 10 شركات للبيع بالتجزئة

• 5 من أفضل 10 شركات للرعاية الصحية

• 5 من أفضل 10 شركات نقل

تحول رقمي مدعوم من منصة كيوبرنتس عبر السحابة الهجينة

نظرًا لتوجه عدد متزايد من الشركات نحو تحويل أعمالها عبر تطبيقات جديدة لخلق القيمة، تعتبر أنظمة حاويات Linux ومنصة Kubernetes تقنيات أساسية في السوق التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والخاص بمنصات التطبيقات السحابية الأصلية. برزت منصة أوبين شفت من ريد هات كمنصة سحابية هجينة مفتوحة رائدة تجمع بين هذه التقنيات، والتي تعمل على تمكين وتسريع عمليات كل من مطوري المؤسسات وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات.

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بعض الأمثلة الحديثة حول كيفية استفادة الشركات الرائدة من منصات كيوبرنتس من ريد هات تشمل:

• لوفتهانزا تكنيك: قامت لوفتهانزا تكنيك، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح لشركات الطيران التجارية، بإنشاء منصة رقمية لدعم المنتجات الرقمية لمستخدميها النهائيين في التطوير والعمليات - بما يساعدهم على التنبؤ بشكل أفضل بالأحداث وبالتالي توفير الوقت والمال. يشتمل الحل AVIATAR على منصة Red Hat OpenShift Container Platform، التي تعمل على Microsoft Azure ، لدعم أنظمة DevOps للفريق وأساليب التحسين المستمر ، بالإضافة إلى بناء مكونات البنية التحتية الجديدة ونشرها وتشغيلها ودمجها.

• بنك ماكويري: بهدف تطوير بنيته التحتية الرقمية المصرفية، انتقل بنك ماكويري إلى حل قائم على السحابة باستخدام منصة حاويات "أوبين شفت" من ريد هات. وتستخدم الشركة منصة OpenShift لتحديث التطبيقات القديمة ونشر الخدمات المصغرة في حاويات لتبسيط وأتمتة دورة حياتها.

• بورشه إنفورماتيك جي إم بي إتش: تشهد صناعة السيارات واحدة من أكبر التحولات في تاريخها. وباعتبارها مزود خدمة، فإن العناصر الرئيسية بالنسبة لشركة بورشه إنفورماتيك لمواكبة التحول الرقمي في مجال السيارات هي المرونة حسب التصميم. وتستخدم الشركة منصتي حاويات أوبين شيفت وأوبين شفت ستوريج لتنسيق تطبيقات العملاء النهائيين ودعم عملية تطوير مستمرة. مع OpenShift، يتم تشغيل التطبيقات الجديدة التي كانت تحتاح في السابق إلى أسابيع بعد بضع ساعات فقط. وبمساعدة الحل القائم على منصات ريد هات، يتمثل هدف الفريق في تقليل وقت التسويق بنسبة 90٪ - من أسابيع إلى أيام.

• إكس باي أورانج: وهي إحدى الشركات التابعة لـ أورانج إسبانيا والتي تركز على الخدمات الرقمية بين الشركات (B2B)، حيث اختارت ريد هات كشريك أساسي في التكنولوجيا للمساعدة في إنشاء استراتيجيتها المحددة للبرامج. وتساعدها منصة حاويات أوبين شيفت من ريد هات في إنشاء وإطلاق خدمات جديدة بسرعة ومرونة أكبر.

تُعد منصة أوبين شفت من ريد هات منصة كيوبرنتس رائدة للأعمال مع عمليات آلية لإدارة السحابة الهجينة وعمليات النشر متعددة السحابات. وتعمل المنصة على نظام لاينكس الخاص بالمؤسسات، وتعتبر نظام التشغيل الأكثر انتشاراً على منصة منصة Linux في السحابة العامة. وتثق أكثر من 90 ٪ من شركات قائمة فورتشن 500 في ريد هاتز

مؤتمر صحفي عبر الإنترنت

ستستضيف ريد هات مؤتمرا صحفيا على الهواء مباشرة من قمة ريد هات يوم الأربعاء 8 مايو، الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويمكن للصحفيين والمحللين المشاركة في جلسة لتبادل الأسئلة والأجوبة مباشرة.

للتسجيل في المؤتمر الصحفي أو عرض الإعادة بعد الحدث، تفضل بزيارة https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=45D50AF9-7E2C-4F8C-8606-B85EBDA927AC

كلمات المتحدثين

اشيش بداني، نائب أول للرئيس، المنصات السحابية، ريد هات

"تعتبر ريد هات رائدة على مستوى القطاع من خلال حلولها المبتكرة المصممة للمؤسسات والقائمة على منصات مثل "كيوبيرنتس" و"أوبين هايبرد كلاود"، مما يجعل الابتكار في متناول الشركات العالمية. وتساهم استثماراتنا الكبيرة في هندسة منصات كيوبيرنتس وقيادة المجتمع في منح عملائنا مزيداً من الثقة لإطلاق قدرات التطبيقات الجديدة وتحويل أعمالهم رقمياً. ومع تجاوز عدد مستخدمي منصة أوبين شفت 1000 عميل في غضون بضع سنوات فقط، نعتقد أن ذلك يمثل إنجازاً كبيراً على مستوى القطاع، ونحن متفائلون بتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل "

جاي ليمان ، المحلل الرئيسي في مجال السحابة الأصلية وأنظمة ديف أوبس في مؤسسة ريسيرتش 451:

"كانت ريد هات في طليعة المزودين الذي يركزون على أهمية استفادة المؤسسات من الإيجابيات التي توفرها حلول ومنصات الحاويات وكيوبرنتس. وتعتبر منصتها البرمجية أوبين شفت، التي لا تزال المنتج رقم واحد في السوق القائم على حلول كيوبرنتس، مميزة للغاية من خلال مساعدتها في تبسيط الإدارة المركزية لمجموعات كيوبرنتس والبيئات والمستخدمين غلى جانب أهميتها في مجال أتمتة عمليلات تثبيت وتحديث الأنظمة. وتنسجم منهجية ريد هات في تطوير حلولها مع متطلبات المؤسسات، مما يجعل منصة حاويات أوبين شفت من ريد هات مستخدمة من جانب أكثر من 1000 عميل بما في ذلك شركات كبرى على مستوى العالم".

نيلسيو روميرو سيلفا، الرئيس التنفيذي للمعلومات، كوبل تيليكوم

"توفر لنا أنظمة أوبن شيفت من ريد هات المرونة اللازمة وقدرات الأتمتة المطلوبة لتسريع إطلاق ونشر التطبيقات إلى جانب تسهيل تتبع الموارد المستخدمة والتكاليف المرتبطة بكل قسم. وتمكنا من خلال تعاونا مع ريد هات من بناء بيئات تطوير وإنتاج يمكنها التعامل حتى مع التطبيقات الأكثر أهمية مع وفورات أكبر وتكاليف تشغيل أقل. ونخطط حالياً لترحيل 100٪ من تطبيقاتنا وتطوير جميع التطبيقات الجديدة بالاعتماد على منصة أوبن شفت".

ديف ويلسون، مدير أول للبنية التحتية وعمليات الهندسة المعمارية في بيتشيكس

"تتيح لنا تكنولوجيا البرمجيات مفتوحة المصدر القدرة على تقديم ما يحتاجه عملاؤنا الداخليون والخارجيون بطريقة تميزنا عن منافسينا. وتمتلك فرق التطوير الخاصة بنا التي تستخدم منصة أوبين شيفت من ريد هات، في المتوسط، زيادة في عمليات نشر المنتجات بنحو بثلاث أو أربع مرات، ما يعني المزيد من الميزات التي يتم إطلاقها للمستخدمين النهائيين بشكل أسرع".

كريستيانو ديانيز، مدير تقنية المعلومات، فيا فاريجو

"نقوم بإدارة اثنين من متاجر مبيعات التجزئة الرئيسية في البرازيل، كاساس باهيا وبونتفوريو مع ما يقرب من 1000 منفذ و50000 موظف. وتساعدنا منصة أوبن شيفت على تعزيز قدرتنا على التوسع والتمتع بمستوى عالٍ من المرونة لتلبية متطلبات عملائنا".