كيف تمنع إضافتك إلى جروبات Whatsapp من قبل اي شخص آخر

في الفترة الأخيرة أصبحت جروبات Whatsapp واحدة من اكثر الأمور إنتشاراً وأكثر سبل التسويق ونشر المعلومات إنتشاراً بشكل عالمي وخصوصاً في بلادنا العربية، ولكن مع الأسف فالكثير من الأوقات تتم إضافتك إلى جروبات Whatsapp أنت لست مهتماً بها أو ترغب في التخلص من الإزعاج الخاص بها .

لحسن الحظ فإن Whatsapp يعلم بهذه المشكلة ولذا فقد قام بإضافة إختيارات جديدة في آخر تحديث اصدره ليعالج هذه المشكلة تحديداً وليعطيك الإختيار إن كنت ترغب في منع الناس من إضافاتك إلى هذه الجروبات ام لا بل ستستطيع ايضاً تحديد من يمكنه إضافتك إلى هذه الجروبات ومن لا يستطيع .

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تأتي هذه الخطوة في محاولة من الواتس أب لزيادة الخصوصية وحماية خصوصية الكثير من المستخدمين على البرنامج بعدما ظهرت الكثير من الشكوى بخصوص هذا الأمر بجانب أن مثل هذه الجروبات تستخدم في نشر الإشاعات المغلطة والمعلومات الخاطئة وحدث هذا كثيراً في الهند وسبب مشاكل كثير لذا كان من الواجب أن يقدم البرنامج حلاً لمثل هذه الأمور .

خيارات إضافتك إلى جروبات Whatsapp :

يعطيك البرنامج ثلاثة إختيارات مختلفة لوضع الإضافة إلى الجروبات، فيمكنك قصر هذه الإضافة على معارفك أو الأشخاص الموجودة في قائمة إتصالك فقط مما يعني الأشخاص الذين تمتلك أرقام هواتفهم وموجودين في قائمة الإتصال Contacts الخاصة بك أو أن تسمح لأي شخص بأن يضيفك إلى هذه الجروبات حتى لو لم يكن موجوداً في قائمة إتصالك وبالطبع يمكنك منع هذه الإضافات بشكل كامل .

لتصل إلى هذه الإختيارات كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية :

توجه إلى إعدادات البرنامج من خلال Settings

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قم بالضغط على كلمة Account لتصل إلى إعدادات الحساب وإعدادات الخصوصية .

قم الآن بالضغط على Privacy أو خصوصية

توجه إلى أسفل الشاشة وستجد إختياراً يدعى Groups أو مجموعات قم بالضغط عليه .

ستجد الثلاثة إختيارات التي تحدثنا عنها قم بإختيار أحدها بحسب ما ترغب وما يناسبك .

عندما تمنع الإضافة من الجميع فإن ستسقبل رسالة تمثل دعوة للدخول في جروب من قبل مدير هذا الجروب أو المجموعة حتى لا تفقد فرصة الإنضمام إلى مجموعات تكون مهتم بها فعلاً، في هذه الأثناء ستتمكن من رؤية أسماء بعض أعضاء المجموعة بالإضافة إلى صورة المجموعة ووصف المجموعة أيضاً حتى تتمكن من الإختيار بشكل أفضل.

بالطبع يمكنك دائماً وفي أي وقت الخروج من المجموعات التي لا ترغب بها .