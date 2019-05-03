"تمديد للمشاريع" و"اتصالات لإدارة المرافق" تستعرضان أحدث الحلول والابتكارات في...

دبي - الخليج 365 :

استعرضت "تمديد للمشاريع"، و"اتصالات لإدارة المرافق" التابعتين لشركة "اتصالات للخدمات القابضة"، أحدث الحلول والابتكارات في مجال التحول الرقمي للمدن والمباني الذكية، خلال مؤتمر ومعرض BICSI الشرق الأوسط وأفريقيا.

حيث عُقد المؤتمر في الفترة من 16 إلى 18 إبريل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "مستقبل متصل" وشهد مناقشات وورش عمل متنوعة من خبراء الصناعة الدوليين الذين قدموا أحدث التطورات في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحلول أنظمة الجهد شديد الانخفاض (ELV).

وكانت شركة ""تمديد للمشاريع"، و "اتصالات لإدارة المرافق" الرعاة الماسيّين الحصريين لهذا الحدث المرموق، وهو الأمر الذي يؤكد التزام الشركتين في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة الى الدور الفاعل في تحفيز الابتكار في مجال شبكات الاتصالات وتوفير حلول المدن الذكية.

وخلال المؤتمر، قدّم المهندس طارق سلمان مدير عام "تمديد للمشاريع" عرض تقديمي حول رحلة التحول الرقمي للشركة، ومساعيها الرامية بأن تكون الشريك الاستراتيجي الأول في شبكات الاتصالات المتقدمة، حيث سلّط الضوء على تحوّل الشركة من مزود لحلول الألياف إلى مشّغل لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وأنظمة الجهد شديد الانخفاض (ELV).

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وفي جانب متصل، استعرض المهندس علي حسن عبد الله الهرمودي، مدير عام "اتصالات لإدارة المرافق" الفرص المستقبلية للشركة وكيفية اقتناصها بالشكل الأمثل، مدفوعة بطيف واسع من الخبرات والقدرات التي تمتلكها، علاوةً على المعرفة المتنوعة للقطاع. كما استعرض الهرمودي أيضاً حلول إدارة المنشآت الذكية والمتكاملة، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وقد استضاف المؤتمر أكثر من 40 شركة، قدمت من خلاله عروضًا حول أحدث ابتكاراتها، بالإضافة إلى عروض تقنية لمنتجات ومشروعات وخدمات جديدة، كما عرضت "تمديد للمشاريع" مجموعة من المنتجات والحلول المبتكرة وخدمات شبكات الألياف الضوئية الخارجية المتكاملة (OSP)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين قدمت "اتصالات لإدارة المرافق" قاعات تدريب وغرف اجتماعات مبتكرة وذكية، وأنظمة إدارة المباني وحلول التشغيل الآلي المختلفة.

وتم تنظيم هذا المؤتمر من قبل شركة "بيلدنج إندستري كونسالتينغ سيرفيس إنترناشونال" (BICSI)، وهي جمعية مهنية تدعم تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يشمل السلامة الإلكترونية والأمن والجهد المنخفض والبيانات والصوت والفيديو. إضافة الى التقنيات وإدارة المشاريع.