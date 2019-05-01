عينة من الصور الملتقطة بإستخدام الهاتف OnePlus 7 Pro تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت التسريبات والشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يكون OnePlus 7 Pro هو أول هاتف من شركة OnePlus يضم ثلاث كاميرات في الخلف. وبطبيعة الحال، هناك العديد من الأشخاص الذين يتساءلون كيف سيكون أداء هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية، ولحسن الحظ تم الآن نشر عينة من الصور الملتقطة بإستخدام الهاتف OnePlus 7 Pro مما يتيح لنا فرصة إلقاء نظرة على جودة هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف الرائد المقبل لشركة OnePlus.

بطبيعة الحال، لا يمكننا الحكم بشكل قاطع على جودة الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف OnePlus 7 Pro بناءً على هذه الصور، فهي قد تكون تعرضت لبعض الضغط مما أفقدها بعضًا من جودتها بعدما تم رفعها إلى شبكة الإنترنت. ومع ذلك، فهي لا تزال كافية لإعطائنا فكرة عما يمكننا توقعه من كاميرا الهاتف OnePlus 7 Pro.

ومن المتوقع أن تتألف الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف OnePlus 7 Pro من كاميرا مقربة وكاميرا واسعة الزاوية وكاميرا أساسية ستضم في الغالب مستشعر بدقة 48 ميغابكسل. وبالعودة إلى الكاميرا المقربة، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4 توفر تقريب بصري يصل إلى 3 أضعاف. لا نعرف البعد البؤري حاليًا، ولكن يجب أن يبلغ طوله حوالي 80 ملمتر. أما بخصوص الكاميرا الواسعة الزاوية، فهي ستضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2 مع العلم بأنها ستمتاز بزاوية مشاهدة تبلغ 117 درجة.

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أما بخصوص الهاتف OnePlus 7 العادي، فهو سيضم كاميرتين فقط في الواجهة الخلفية، واحدة بدقة 48 ميغابكسل والأخرى بدقة 24 ميغابكسل. وبالنظر إلى دقتها، فنحن نعتقد بأن الكاميرا الثانية ستكون واسعة الزاوية.