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أعلنت فيسبوك Facebook عن قدوم تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية، العاملة بنظامي التشغيل ويندوز Windows وماك Mac، قبل نهاية العام الجاري 2019، بحسب ما أعلنته فيسبوك في مؤتمرها للمطورين F8، اليوم.
ووصف متخصصون انتقال تطبيق فيسبوك إلى الكمبيوتر الشخصي PC كخطوة جذابة، قد تدر ربحا جيدا على الشركة من خلال بيع الإعلانات على منصات الكمبيوتر المكتبي، خاصة مع تفكير فيسبوك إضافة مزايا وأدوات للعاملين في مجال البيزنس والتسويق وخدمات العملاء.
ومن المقرر أن يتضمن تطبيق ماسنجر على الكمبيوتر الشخصي ميزات إجراء المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو الجماعية، وباقي الميزات المعروفة في تطبيق ماسنجر على الهواتف الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيسبوك ماسنجر قادم إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية.. تعرف على موعد وصول التطبيق إلى ويندوز وماك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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