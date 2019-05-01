تطبيق جديد من سيكيوروركس لتسريع عملية اكتشاف التهديدات الأمنية والاستجابة لها

دبي - الخليج 365 :

أعلنت اليوم سكيوروركس، الشركة العالمية الرائدة في الأمن الإلكتروني والتي تحمي المؤسسات في عالم الاتصال الرقمي (رمزها على مؤشر ناسداك SCWX)، عن إطلاق تطبيقها الجديد الخاص بالتحليلات السلوكية للتهديدات الأمنية الذي يتوفر للمؤسسات على شكل برمجية كخدمة SaaS. ومن شأن التطبيق الجديد تغيير الطريقة التي تعتمدها المؤسسات لاكتشاف التهديدات الأمنية والتحقيق فيها والاستجابة لها.

تطبيق اكتشاف التهديدات الأمنية والاستجابة لها Red Cloak TDR الجديد، هو عبارة عن تطبيق خاص بتحليل سلوكيات التهديدات الأمنية، يدعم المؤسسات بأكثر من 20 عاماً من المعلومات الأمنية عن التهديدات، والتحليلات المتقدمة الخاصة بأجهزة العملاء الطرفية والشبكات المستخدمة وعمليات نشر الحلول السحابية. ويعتمد تطبيق Red Cloak TDR في تصميمه بشكل أساسي على التعلم العميق والتعلم الآلي، وهو ما يساعد العملاء على اكتشاف التهديدات المتطورة وتخفيض حجم التنبيهات والتهديدات الإيجابية الزائفة، وتمكينهم من خلال ذلك من التعرف على التهديدات الحرجة بشكل صحيح والاستجابة لها بسرعة أكبر. ويتيح تطبيق سكيوروركس القائم بشكل أساسي على السحابة من تسريع التحقيقات الخاصة بالتهديدات الأمنية من خلال عمليات تلقائية سريعة تنفذ بطريقة آلية، بالإضافة إلى توفير هذا التطبيق ميزة الدردشة المباشرة التي تتيح للمستخدمين الوصول بشكل فوري إلى فريق سكيوروركس من الخبراء المتخصصين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الأمن الإلكتروني. كما يمكن للعملاء أيضاً الاستفادة بشكل فوري من مزايا شبكة سكيووركس وتأثيرها واسع النطاق: فعندما يحدد فريق البحوث في وحدة مكافحة التهديدات التابعة لشركة سكيوروكس تهديداً جديداً ضمن إحدى البيئات الأمنية لأكثر من 4200 عميل، فإن الإجراء المضاد الذي يتم اتخاذه ضمن تطبيق Red Cloak TDR ضد هذه التهديد سوف يستفيد منه كافة العملاء ضمن شبكة سكيوروركس.

غالباً ما تتكون بيئات الأمن الإلكتروني من منتجات حماية موزعة على طبقات منفصلة تتسبب في ظهور ثغرات أمنية يتم استغلالها لتنفيذ تهديدات أمنية يمكن أن تستمر لمئات الأيام دون اكتشافها. وفي هذا السياق وبهذه المناسبة، قالت ويندي توماس، نائب الرئيس الأول لاستراتيجيات الأعمال والمنتجات في سكيوروركس: "يتمتع مجرمو الإنترنت اليوم بتنظيم أكبر، كما أنهم يتسلحون بأحدث أدوات الهجوم والتسلل، وهم يعملون بطريقة تعاونية ومتطورة للغاية. مع ذلك لا يزال قطاع أمن المعلومات يعتمد على أدوات حماية متباينة وتحقيقات أمنية منفردة ومتفرقة. لكن من خلال تطبيق اكتشاف التهديدات والاستجابة لها Red Cloak، بات بمقدور المؤسسات أتمتة عمليات التحقيق في التنبيهات الأمنية الدقيقة بالإضافة إلى دمج عقود من الخبرة والمعرفة الواسعة في اقتناص التهديدات الإلكترونية، وتوظيفها لصالح المؤسسات وتمكين المسؤولين فيها من اتخاذ الإجراءات الأمنية الصحيحة بسرعة كبيرة بغية تخفيض المخاطر على مستوى الأعمال".

ويمكن لتطبيق Red Cloak TDR الزاخر بمزايا الاستجابة التلقائية والسريعة للتهديدات، التكامل مع معلومات التهديدات الأمنية التي يتم تجميعها في سكيوروركس من خلال تحليل مليارات الحوادث الأمنية التي تحدث عبر آلاف البيئات الأمنية، ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل مستمر بحيث تتضمن التهديدات الجديدة والناشئة. كما يجمع تطبيق Red Cloak TDR بالإضافة إلى ذلك، البيانات من مجموعة واسعة من المصادر المعتمدة على جهات خارجية، ويدمجها بغية توفير أفضل مستويات الفهم والإدراك للمؤسسات للتعرف على لمشهد التهديدات الأمنية الخاص بها.

يقوم تطبيق Red Cloak TDR بتحليل الأنشطة والعمليات التي تتم على الأجهزة الطرفية وشبكات المؤسسات والعمليات القائمة على السحابة، وفي ذات الوقت يقلل بشكل كبير من أعداد التهديدات الأمنية الزائفة التي يمكن أن تواجه طواقم الأمن الإلكتروني. حيث يقوم التطبيق باكتشاف التهديدات المتطورة من خلال ربط المعلومات المستقاة من مجموعة متنوعة من المصادر والمعلومات الخاصة بالتهديدات الأمنية، ودمجها مع خبرات فريق سكيوروركس ومعرفتهم بسلوكيات منفذي التهديدات، بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات التعلم الآلي بغية توفير المعلومات اللازمة والصحيحة حول أية تهديدات إلكترونية. كما يوفر تطبيق Red Cloak TDR معلومات موثوقة ووثيقة الصلة حول التنبيهات الأمنية، الأمر الذي يمكّن طواقم الأمن الإلكتروني من التركيز بشكل أكبر على التهديدات الأمنية الأكثر أهمية.

يقوم تطبيق Red Cloak TDR، الذي تم تصميمه ليوفر حماية أمنية تعتمد على أسلوب الدفاع وفقا لما تمليه المستجدات، حيث يعمل على توحيد البيئات الأمنية وتحليل كافة التنبيهات والإشارات ذات الصلة ضمن مكان واحد فقط. وبذلك يمكن للمستخدمين التمتع بسياق إضافي يمكنهم من خلاله تقدير آثار كل حدث أمني بسرعة ودقة أكبر.

من خلال العمل المشترك بسلاسة على تنفيذ التحقيقات الأمنية، يمكن لطواقم الأمن الإلكتروني الوصول بكل ثقة إلى النتائج المرجوة بسرعة أكبر. كما يمكن استخدام ميزة الدردشة المدمجة عند التحقيق في التهديدات الأمنية بشكل مباشر من خلال واجهة المستخدم بغية الحصول على مساعدة الخبراء الذين يتمتعون بخبرات واسعة تمتد على سنوات طويلة في تصيد التهديدات الأمنية وتحليلها والتصدي لها بشكل فوري.

يمكن من خلال تطبيق Red Cloak TDR تنفيذ استجابة سريعة ودقيقة قائمة على البرمجيات، تمنح المستخدمين القدرة على أتمتة الإجراءات المناسبة والصحيحة.

بما أن تطبيق Red Cloak TDR قائم بشكل كامل على السحابة ويتوفر على شكل برمجية كخدمة SaaS، فإن المؤسسات لن تحتاج إلى تحمل عبء تثبيت التطبيق في مقار عملها المحلية، أو حتى الانشغال بالحفاظ على أحدث نسخة منه. كافة التحديثات والنسخ الاحتياطية وعمليات ضبط سير العمل مشمولة ضمن التطبيق.

في تطبيق Red Cloak TDR لا يتم فرض الرسوم حسب حجم استهلاك البيانات، وبذلك يمكن للمشتركين التمتع بحرية معالجة كافة البيانات المتعلقة ببيئتهم الأمنية، والتي يحتاجونها بشدة بغية الحفاظ على أمان مؤسساتهم.

تم تصميم التطبيق ليتكامل بسهولة تامة مع إطار التحكم الحالي في أي مؤسسة، وتتميز عملية اعتماد تطبيق Red Cloak TDR بالسرعة والسهولة.

يعد تطبيق Red Cloak TDR أول تطبيق يتوفر ضمن مجموعة حلول Red Cloak SaaS السحابية التي تقدمها شركة سكيوروركس على شكل برمجيات كخدمة بهدف مساعدة المؤسسات على تخفيض التعقيدات على مستوى عملياتها الأمنية، والتحول إلى مؤسسات قادرة على التعامل مع التهديدات الأمنية الحالية والناشئة ذاتياً من دون الحاجة إلى مصادر خارجية.