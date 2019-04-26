سامسونج تعلن عن حاسبها اللوحي الضخم Galaxy View 2

أعلنت شركة سامسونج رسميًا اليوم الخميس – ولكن بطريقة غير مباشرة – عن الجيل الثاني من حاسبها اللوحي الضخم “جالاكسي فيو 2” Galaxy View 2، وذلك بعد نحو أربع سنوات من إطلاق الجيل الأول.

وجاء الإعلان عن الحاسب – الذي يعمل حاسبًا وتلفازًا في الوقت ذاته – عن طريق شركة الاتصالات الأمريكية “أي تي آند تي” AT&T التي نشرت مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع تويتر يستعرض مواصفات “جالاكسي فيو 2″، الذي يتطابق – فيما يخص التصميم – مع ما سُرب قبل يومين.

ويقدم “جالاكسي فيو 2” شاشة بقياس 17.3 بوصةً؛ مقارنة بالجيل الأول الذي كانت شاشته بقياس 18.4 بوصة، وهي بدقة 1920×1080 بكسل. ويمتاز الجهاز أيضًا بأنه يضم أربع مكبرات صوت بتقنية “دولبي أتموس ساوند” Dolby Atmos Sound.

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كما يمتاز الحاسب، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، ببطاريته التي تبلغ سعتها 12,000 ميلي أمبير/ساعة، وهو يضم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 400 جيجابايت.

ويدعم الحاسب شبكات الجيل الرابع 4G LTE. ويملك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. أما السعر، فسوف توفره شركة AT&T لعملائها مقابل 37 دولارًا أمريكيًا لمدة 20 شهرًا، أي ما يعني أن سعر الحاسب سيبلغ نحو 740 دولارًا أمريكيًا. على أن يتوفر للبيع اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة.