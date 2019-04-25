أفضل مواقع البحث بالصور على الإنترنت في 2019

فكرة البحث بالصور بدأت تنتشر في الفترة الماضية بشكل واسع وكبير ولها الكثير من الإستخدامات، تخيل أن تجد خلفية ما أو صورة ما في موقع ولكن بحجم صغير وأنت تريد حجماً كبيراً منها أو دقة أفضل كل ما سيكون مطلوب منك فعله هو أخذ الصورة وإدخالها في الموقع والبحث عنها لتجد ما تريده بسهولة .

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إذا الأمر بسيط ويمكنك أن تصفه بأنك تبحث بالصورة بدلاً من أن تبحث بالكلمات أو الكتابة، ومع إنتشار الفكرة ورواجها بين المستخدمين بدأت مواقع كثيرة تظهر في هذا المجال لذا سنقدم لكم اليوم أفضل المواقع الموجودة للبحث بالصور على الإنترنت .

البحث عن الصور بإستخدام جوجل Google :

بالطبع كون جوجل واحد من أكبر المواقع الخاصة بالبحث ومحركات البحث على الإنترنت كان من المنطقي للغاية أن تظهر إمكانية البحث بالصور عليه والبحث عن صورة بعينها بإستخدام محرك بحث جوجل .

ولتستخدم محرك بحث جوجل للصور كل ما عليك فعله هو تحميل الصورة وإعادة رفعها لمحرك البحث أو نسخ الرابط الخاص بها في مربع البحث .

عندما تفتح جوجل توجه من الأعلى إلى كلمة صور أو من خلال الرابط التالي لتصل إلى هذا المحرك أمامك :

إضغط على علامة الكاميرا كما قمت بتحديدها بالأعلى لتتنقل إلى الصفحة التالية لتتمكن من البحث بالصورة التي ترغب بها :

يمكنك هنا أن تقوم برفع صورة من جهازك إن قمت بالضغط على تحميل صورة أو ان تضع رابط صورة وجدتها في أي موقع على الإنترنت .

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فورما تضع الصورة التي ترغب بالبحث عنها ستخرج لك الشاشة التالية بالنتائج المختلفة :

موقع Tineye للبحث بالصور

يمكنك الوصول لهذا الموقع من خلال هذا الرابط .

بنفس الأسلوب الذي يتبعه موقع جوجل في إستخدام بحث الصور يمكنك إستخدام ايضاً موقع Tineye فيمكنك وضع رابط الصورة التي ترغب فيها ويمكنك أن تقوم برفع الصورة بأكملها إلى الموقع ليبحث بإستخدامها .

موقع ImageRaider للبحث بالصور :

يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال هذا الرابط .

هذا الموقع بشكل خاص يهم صناع محتوى الصور او المصورين فهو يضم كل المواقع التي تستخدم الصور ومحركات البحث التي تستخدم الصور ويمكنه البحث داخل مكتبات هذه المواقع بسهولة ليتمكن من الوصول إلى صورتك إن تم إستخدامها في موقع ما بدون إذنك ولتحصل على تنبيه بأن صورتك تم إستخدامها في مكان ما مع رابط هذه الصورة .

الموقع يقوم بالبحث داخل معظم مواقع الصور الكبيرة ومحركات البحث مثل جوجل و Bing.com ومواقع الصور المختلفة مثل 500px و Deviant Art .