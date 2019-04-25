تكنولوجيا: بتتحرج وإنت بتشتريها؟!.. منتجات “ديوركس” متاحة للبيع أونلاين على جوميا بتخفيضات حتى 25%

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تمثل شراء احتياجات العلاقة الزوجية حرجا لدى كثيرين، فلا يمتلك الجميع الجرأة للدخول إلى الصيدلية لطلب احتياجات مخصوصة، مثل الواقيات الذكرية، لذلك ترفع “جوميا” Jumia الإحراج عن الجميع، وتقدم منتجات “ديوركس” DUREX للبيع أونلاين، بالإضافة إلى عروض خصم وتخفيضات تصل إلى 25%!

ففي “قسم ديوركس منتجات الصحة والجمال”، يعرض موقع التسوق الإلكتروني “جوميا” مجموعة متنوعة من منتجات “ديوركس”، منها عبوتين واقي ذكري عالي التحمل Performance Intense (بإجمالي 20 قطعة) بسعر 225 جنيها بدلا من 300 جنيها، بنسبة خصم 25%، وكذلك 4 عبوات واقي ذكري بالفراولة (بإجمالي 12 قطعة) بسعر 75 جنيها (بخصم 6%).

كما تعرض جوميا عبوة واقي ذكري بالغ الحماية Extra Safe (12 قطعة) بسعر 115 جنيها بدلا من 150 جنيها، وبنسبة خصم 23%، وكذلك جل ديوركس للممارسة الحميمة Play Feel (عبوة 50 مل) بسعر 125 جنيها بدلا من 140 جنيها، وبخصم 11%.