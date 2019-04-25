تكنولوجيا: الغموض يحيط بمصير هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold.. تأجيل إصداره بسبب عيوب في شاشته!

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أرجأت سامسونج Samsung إصدار هاتفها الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد” Galaxy Fold إلى موعد لم يحدد بعد، بدلا من موعد 26 أبريل الجاري الذي حددته سامسونج من قبل، وذلك بسبب عيوب في شاشة الهاتف.

وهاتف سامسونج جالاكسي فولد Galaxy Fold هو أول هاتف ذكي قابل للطي مصمم بشاشة من نوع أوليد OLED، وقد كشفت المراجعات الخاصة بالهاتف إلى حدوث عطل غامض ومفاجئ به بعد أيام قليلة من استخدامه.

وقال الخبراء والمراجعون التقنيون أن هاتف سامسونج الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد” Galaxy Fold يعاني من مشكلتين على الأقل، أولها أن الشاشة مغطاة بطبقة واقية ضعيفة، تشبه الواقيات البلاستيكية رخيصة الثمن، كما أن مناطق المفصلات في الهاتف مكشوفة وتسمح بدخول الأتربة والغبار إلى داخل الشاشة.

وأقرت سامسونج بكلتا المشكلتين المحتملتين في هاتفها، وذلك قبل 4 أيام فقط من الموعد المحدد لإطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعلها تؤجل هذا الإطلاق إلى أجل غير مسمى، في حين يتوقع العملاء ممن قاموا بالحجز المسبق للهاتف أن موعد إطلاقه سيكون في 13 يونيو القادم.