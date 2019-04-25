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فاطمة أيت طالب - دبي - تعرض الهاتف Huawei Y5 2019 للتسريب في العديد من المناسبات في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن قررت شركة Huawei الآن إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف. في الواقع، هذا الهاتف يشبه إلى حد كبير الهاتف Huawei Y6 Pro 2019 بإستثناء أنه يضم شاشة أصغر، وذاكرة عشوائية أقل، وكاميرا أمامية بدقة منخفضة.
الهاتف Huawei Y6 Pro 2019 جاء مع شاشة بحجم 6.09 إنش وذاكرة عشوائية بحجم 3GB وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، في حين جاء الهاتف Huawei Y5 2019 الآن مع شاشة بحجم 5.71 إنش ومع ذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل. وبغض النظر عن هذه الفروقات، فالجوانب الأخرى ظلت على حالها من دون تغيير في كلا الهاتفين.
الهاتف Huawei Y5 2019 يضم بدوره المعالج MediaTek Helio A22، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل وبطارية بسعة 3020mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB.
وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Huawei Y5 2019 يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9، ويتوفر بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأسود والبني والأزرق. وبغض النظر عن النسخة الزرقاء، فالنسخ الأخرى تأتي بواجهة خلفية مغطاة بالجلد الإصطناعي.
للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول السعر أو موعد إطلاق الهاتف Huawei Y5 2019 في الأسواق، ولكن نتوقع ظهور هذه المعلومات في المستقبل القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Y5 2019 مع شاشة بحجم 5.71 إنش وبطارية بسعة 3020mAh لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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