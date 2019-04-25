تسريب صورة رسمية جديدة للهاتف Google Pixel 3a، وتعرض لنا التصميم العام للجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - تمامًا كما حدث مع أشقائه الأغلى ثمنًا، يتعرض الهاتف Google Pixel 3a للتسريب في كل مكان قبل إطلاقه. على مدار الشهر أو الشهرين الماضيين، رأينا معلومات كافية حول الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL، لذا، فليس من المفاجئ أن نرى المسرب الأمريكي الشهير evleaks يقوم الآن بنشر صورة رسمية جديدة للهاتف Google Pixel 3a.

لقد رأينا بعض مقاطع الفيديو للهاتف، فضلا عن بعض الصور الرسمية للجهاز، ولكن هذه ربما هي الصورة الأفضل التي تعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Google Pixel 3a بشكل عام. وبالتأكيد، لقد رأينا صور لهذا الهاتف داخل أغطية واقية في الأسبوع الماضي، ولكن هذه الصورة تسلط الضوء أكثر على تصميم الهاتف وتؤكد لنا صحة التسريبات السابقة.

من ناحية المظهر، فالهاتف Google Pixel 3a لن يكون مختلفًا كثيرًا عن الهاتف Google Pixel 3 الحالي، والتغيير الوحيد الملاحظ هو أن الهاتف Google Pixel 3a سيملك زر التشغيل باللون البرتقالي بدلاً من الأخضر. وبهذه الطريقة سيعلم الجميع أنك لا تملك الهاتف Google Pixel 3 الرائد. ولكن كان على المصممين أن يجعلوا الهاتف Google Pixel 3a يبرز بطريقة ما.