شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يطلق برنامج صوتى للحديث عن التأثير الاجتماعى للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مارك زوكربيرج، برنامج صوتى "بودكاست" جديد، والذى يطلق عليه اسم التكنولوجيا والمجتمع مع مارك زوكربيرج Tech & Society with Mark Zuckerberg ، إذ يجلس مؤسس شركة فيس بوك مع عدد من النجوم البارزين للحديث عن التأثير الاجتماعى للتكنولوجيا.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، لا توجد المزيد من التفاصيل حول عدد حلقات البرنامج أو مكان عرضه، إلا أن محور التركيز سيكون على قضايا ذات صلة بموقع فيس بوك.

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وتم إطلاق الحلقات الأولى والثانية من برنامج زوكربيرج، والتى تحدث خلالها مع "جوناثان زيترين" أستاذ القانون بجامعة هارفارد، حول قضايا مثل الخصوصية والأخبار المزيفة، بالإضافة إلى "ماتياس دوبفنر" رئيس أكسل سبرينجر، حول أهمية الصحافة فى العصر الرقمى.

ويبلغ طول الحلقة الأولى نحو ساعة و 44 دقيقة، وتتناول خطط Facebook والعديد من الإشارات إلى عروض فيس بوك لدعم الأخبار المحلية وكذلك آمالها فى تصفح الأخبار فى "النيوز فيد".