شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون ألمان يبتكرون أول أعضاء بشرية شفافة باستخدام الطباعة 3D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر باحثون ألمان أعضاء بشرية شفافة، باستخدام تقنية جديدة يمكن أن تمهد الطريق لطباعة أجزاء الجسم ثلاثية الأبعاد، مثل الكلى لعمليات الزرع.

طور العلماء بقيادة "علي إرتورك" من جامعة لودفيج ماكسيميليانز في ميونيخ تقنية تستخدم مذيبًا لجعل الأعضاء مثل الدماغ والكلى شفافة، ويتم بعد ذلك مسح العضو بواسطة أشعة الليزر في مجهر يتيح للباحثين رؤية العضو بكافة تفاصيله، بما في ذلك الأوعية الدموية وكل خلية فى موقعها المحدد، ثم يطبع الباحثون العضو، ويقوموا بتحميل الطابعة ثلاثية الأبعاد بالخلايا الجذعية التى تعمل كحبر، ويتم حقنها فى الموضع الصحيح مما يجعل الجهاز يعمل.



أعضاء بشرية شفافة

بينما تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد بالفعل على نطاق واسع لإنتاج الأجزاء البشرية، لكن أوضح "إرتورك" أن هذا التطوير يمثل خطوة للأمام للطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الطبى، فحتى الآن تفتقر الأجهزة المطبوعة ثلاثية الأبعاد إلى هياكل خلوية مفصلة، لأنها تستند إلى صور من التصوير المقطعى بالكمبيوتر أو أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسى.

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وقال إرتورك: "يمكننا أن نرى أين تقع كل خلية بالأعضاء البشرية الشفافة، مما يمكننا في الواقع من تقليد نفس الشيء تمامًا، باستخدام تقنية الطباعة البيولوجية ثلاثية الأبعاد لتصنيع عضو وظيفى حقيقى، لذلك أعتقد أننا نقترب كثيرًا من طباعة عضو بشرى حقيقى لأول مرة الآن".

ويخطط فريق إرتورك للبدء عن طريق إنشاء بنكرياس مطبوع بيولوجيًا على مدار العامين المقبلين، ويأمل أيضًا فى تطوير كلى خلال 5-6 سنوات.

وقال إن الباحثين سيختبرون أولاً ما إذا كان يمكن للحيوانات البقاء على قيد الحياة، بعد إضافة الأعضاء المطبوعة بيولوجيا، لتبدأ التجارب السريرية فى غضون 5-10 سنوات.